Kada vaše srce pumpa krv kroz telo, ono vašim mišićima i mekim tkivima dostavlja neophodan kiseonik i hranljive materije. Ali ako je dotok krvi oslabio ili ograničen, možete primetiti hladne ruke i stopala, trnjenje ili osećaj utrnulosti.

U težim slučajevima, loša cirkulacija može dovesti i do bola, dugotrajnih rana i čireva na koži, jer nedostatak protoka krvi uzrokuje propadanje tkiva, pa čak i njegovo odumiranje.

Dobra vest je da postoji mnogo jednostavnih stvari koje možete da uradite kako biste poboljšali cirkulaciju.

Znaci loše cirkulacije

Ako krv ne protiče kako bi trebalo, mogli biste primetiti:

trnjenje

hladne ruke i stopala

bledilo ili plavičastu boju kože

slabost mišića

utrnulost

bol u nogama pri hodu

otečene vene

rane ili čireve na koži Uzroci loše cirkulacije

Loša cirkulacija se može razviti kako starite. Takođe je povezana sa bolestima srca i krvnih sudova ili faktorima rizika poput visokog krvnog pritiska ili gojaznosti.

Razlog je to što ove tegobe utiču na krvne sudove, čineći ih užim i krućim. To otežava protok krvi, posebno do delova tela udaljenih od srca - kao što su ruke, noge i stopala.

Ako krv ne protiče kako bi trebalo možete primetiti hladne ruke i stopala kao i osećaj trnjenja Foto: Shutterstock

Najčešći uzroci uključuju:

Ateroskleroza: nastaje zbog nakupljanja masnih naslaga (plakova) u zidovima arterija, što dovodi do njihovog sužavanja i očvršćavanja i otežanog protoka krvi.

nastaje zbog nakupljanja masnih naslaga (plakova) u zidovima arterija, što dovodi do njihovog sužavanja i očvršćavanja i otežanog protoka krvi. Periferna arterijska bolest (PAD): posledica nakupljanja plaka u arterijama nogu i stopala — sličan proces kao kod koronarne bolesti srca.

posledica nakupljanja plaka u arterijama nogu i stopala — sličan proces kao kod koronarne bolesti srca. Visok krvni pritisak: može oštetiti zidove arterija i podstaći razvoj ateroskleroze i PAD-a.

može oštetiti zidove arterija i podstaći razvoj ateroskleroze i PAD-a. Srčana slabost: stanje u kojem srce ne može da pumpa krv dovoljno efikasno.

stanje u kojem srce ne može da pumpa krv dovoljno efikasno. Dijabetes: povišen nivo šećera oštećuje krvne sudove, što dovodi do nakupljanja plaka i sužavanja sudova.

povišen nivo šećera oštećuje krvne sudove, što dovodi do nakupljanja plaka i sužavanja sudova. Gojaznost: povećava rizik od visokog pritiska, dijabetesa i povišenog holesterola.

povećava rizik od visokog pritiska, dijabetesa i povišenog holesterola. Rejnoov (Raynaud’s) sindrom: česta pojava u kojoj stres ili hladnoća dovode do naglog suženja krvnih sudova na prstima šaka i stopala. Procene u UK govore da pogađa oko 10 miliona ljudi. Kako da poboljšate cirkulaciju? Podignite noge

Pokušajte da vam stopala budu barem malo iznad nivoa kukova dok sedite. Tako gravitacija olakšava povratak krvi iz nogu ka srcu. Ako vam se često dešava da zadremate sedeći uspravno u stolici, pređite u krevet kada ste umorni - tako ćete sprečiti zadržavanje krvi u nogama tokom spavanja.

Budite aktivni

Hodanje, plivanje, baštovanstvo – svaka fizička aktivnost pokreće cirkulaciju. NHS preporučuje najmanje 150 minuta umerenog vežbanja nedeljno — aktivnosti koje vas zagreju i ubrzaju dah, ali vam omogućavaju da razgovarate.

I istezanje može da pomogne. Ako dugo sedite, pokušajte da pomerate prste na stopalima ili rotirate članke. Joga je takođe odlična za poboljšanje cirkulacije.

Ako dugo sedite, pokušajte da pomerate prste na stopalima ili rotirate članke Foto: Shutterstock

Pijte više vode

Oko polovine krvi čini voda, pa je hidratacija ključna. Ako pijete premalo tečnosti, u telu će biti manje krvi, a ona može postati i gušća. Kako bi telo normalno funkcionisalo, vodič Eatwell britanske vlade preporučuje šest do osam čaša vode ili drugih tečnosti dnevno.

Ako imate srčanu slabost, razgovarajte s lekarom - možda ćete morati da pijete manje.

Jedite zdravo

Ako imate višak kilograma, srce mora jače da radi kako bi pumpalo krv kroz veće telo. Takođe imate veći rizik od nakupljanja masnih naslaga u arterijama. Pored fizičke aktivnosti, promene u ishrani mogu vam pomoći da smršate.

Zamenite obroke bogate zasićenim mastima mediteranskom ishranom koja obiluje voćem, povrćem, masnom ribom i integralnim žitaricama.

Nosite kompresivne čarape

Pre korišćenja ovih čarapa posavetujte se s lekarom. One pritiskaju noge i pomažu vraćanje krvi ka srcu, kao i smanjenje otoka. Ako nisu odgovarajuće veličine, mogu izazvati bol ili iritaciju kože — zato je medicinski savet neophodan.

Umesto suvog četkanja, nosite tople čarape Foto: Shutterstock

4 stvari koje bi trebalo da izbegavate ako imate lošu cirkulaciju Direktno zagrevanje ruku i stopala

Možda ćete poželeti da hladne ruke ili stopala zagrejete termoforom ili grejalicom. Ali ako su utrnuli, možda nećete osetiti da su se previše zagrejali, što može dovesti do opekotina.

Umesto toga, nosite rukavice i čarape. Ako ulazite u kadu da se zagrejete, proverite da voda nije prevruća i ulazite polako.

Suvo četkanje kože

Neki tvrde da četkanje suvom četkom poboljšava cirkulaciju. Međutim, nema naučnih dokaza da dugoročno pomaže. Ne postoje kliničke studije koje potvrđuju njegove benefite. Takođe može iritirati ili oštetiti kožu, posebno ako je već osetljiva zbog slabog protoka krvi.

Nošenje uske odeće

Dok kompresivne čarape mogu pomoći, uske pantalone ili cipele imaju suprotan efekat. Odeća koja pritiska telo može ograničiti protok krvi. Birajte udobnu, široku garderobu i obuću koja dobro pristaje.

Pušenje

Cigarete sadrže hemikalije koje oštećuju krvne sudove. Zbog toga se lakše stvaraju masne naslage na zidovima arterija, što otežava protok krvi. To može dovesti do bolova i čireva na nogama i stopalima jer krv ne donosi dovoljno kiseonika i hranljivih materija. Prestanak pušenja značajno smanjuje ovaj rizik.