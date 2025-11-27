Pravilno disanje pomaže u smirivanju uma, smanjenju stresa i olakšava uspavljivanje

Muči vas nesanica uprkos rutinama poput tople kupke i čitanja? Često je uzrok stres, koji podiže puls, povećava adrenalin i ometa hormone sna, ali tehnike relaksacije i disanja mogu pomoći.

Evo kako da izvedete tehniku disanja Tehnika 4-7-8 za nesanicu

Tehnika 4-7-8 zasnovana je na indijskoj tehnici disanja pranajama i sastoji se od tri faze. Prva faza traje četiri sekunde, druga sedam, a treća osam sekundi, po čemu je i dobila ime.

Što duže vežbate, nakon nekog vremena trebalo bi da zaspite u roku od 60 sekundi.

Postupak za tehniku disanja 4-7-8:

Sedite ili lezite na krevet.

Postavite vrh jezika iznad gornjih zuba.

Zatvorite usta i udahnite kroz nos dok brojite u sebi četiri sekunde.

Zadržite dah sedam sekundi.

Izdahnite polako kroz usta osam sekundi. Dok izdišete, ispustite glasan zvuk kao da dahćete.

Profesor Weil predlaže korišćenje tehnike 4-7-8 dva puta dnevno tokom dva meseca ili dok ne budete mogli da zaspite u roku od 60 sekundi.

Ako ste početnik i teško vam je da zadržite dah 15 sekundi (7 sekundi zadržavanja daha i 8 sekundi izdaha), pokušajte da skratite trajanje. Na primer, počnite sa formulom 3-3-6. Važno je da ritam uvek bude takav da izdah traje dvostruko duže od udaha, jer na taj način “zavaravate” telo da je već mirno i opušteno.

Disanje vam pomaže da regulišete misli, opustite telo i smirite um Foto: Shutterstock

Iako je ova tehnika disanja najpoznatija, ona nije jedina koja se može koristiti za opuštanje i bolji san.

Evo još nekoliko tehnika koje mogu pomoći da se opustite i verovatno čvršće spavate:

Koncentrišite se na svoje disanje

Fokusiranje na disanje pomaže u smirivanju uznemirujućih misli i osećanja. Udobno sedite na krevetu ili lezite. Prvo dišite normalno i slušajte svoje disanje. Zatim duboko udahnite kroz nos i polako izdahnite kroz usta.

Brojite svoje udahse

Brojanje udaha smiruje nervni sistem i sprečava da razmišljamo o drugim događajima. Probajte ove dve jednostavne tehnike:

Udahnite kroz nos brojeći do četiri, a zatim izdahnite kroz usta brojeći do četiri. Ponavljajte dok se ne smirite.

Lezite na krevet, zatvorite oči i brojite svaki udah i izdah odvojeno. Na jedan, udahnite, na dva, izdahnite, na tri, ponovo izdahnite. Ako se zbunite i izgubite brojanje, počnite ispčetka od jedan.

Pravilno disanje vam pomaže da postignete smirenost i osigurate kvalitetan san Foto: Shutterstock

Ako ste i dalje budni posle 20 minuta ili primetite da postajete uznemireniji, pokušajte da ustanete iz kreveta i obavite neku mirnu aktivnost – čitanje knjige (ne tableta) ili istezanje pre nego što se vratite na spavanje.