Ne spavate dovoljno? Nauka pokazala da rizikujete skraćenje životnog veka
Prema ovoj studiji, osobe koje spavaju pet ili manje sati po noći imaju značajno kraći očekivani životni vek u poređenju sa onima koji spavaju preporučenih 7–9 sati.
Studija je analizirala podatke iz velike nacionalne baze, uzimajući u obzir i druge faktore životnog stila, poput ishrane, fizičke aktivnosti i društvene povezanosti, i pokazala da san ima snažan uticaj na dugovečnost.
- San nije luksuz — on je osnovna potreba za zdravlje i dug život. Nedostatak sna sistematski povećava rizik od brojnih hroničnih bolesti - ističe dr Laura Mitchell, voditeljka studije na OHSU.
Stručnjaci upozoravaju da nedovoljno sna ne samo da smanjuje životni vek, već i povećava rizik od kardiovaskularnih problema, dijabetesa, oslabljenog imuniteta i mentalnih poremećaja.
Kako poboljšati san i zaštititi zdravlje
* Održavajte redovan raspored spavanja – odlazak u krevet i buđenje u isto vreme.
* Ciljajte na 7–9 sati sna – prema preporukama stručnjaka.
* Stvorite odgovarajuću sredinu u spavaćoj sobi – neka bude tamna, tiha i rashlađena.
* Ograničite ekran i svetlo pred spavanje – plavo svetlo remeti ritam spavanja.
* Izbegavajte stimulativne napitke i teške obroke pred spavanje – kofein, alkohol i teška hrana mogu poremetiti san.
Dovoljan i kvalitetan san direktno utiče na zdravlje, vitalnost i dugovečnost.
- Nisam očekivao da će to biti tako snažno povezano sa životnim vekom. Oduvek smo mislili da je san važan, ali ovo istraživanje zaista potvrđuje tu poentu: ljudi bi zaista trebalo da se trude da spavaju sedam do devet sati ako je ikako moguće. Ovo istraživanje pokazuje da moramo dati prioritet snu barem koliko i onome što jedemo ili kako vežbamo. Ponekad razmišljamo o snu kao o nečemu što možemo da ostavimo po strani i možda odložimo za kasnije ili za vikend. Dobar noćni san će poboljšati kako se osećate, ali i koliko dugo živite - rekao je glavni autor studije dr Endru Mekhil, vanredni profesor na Školi za medicinske sestre Državnog univerziteta Ohajo, Medicinskom fakultetu Državnog univerziteta Ohajo i Institutu za nauke o medicini rada Univerziteta Ohajo u Oregonu.
Izvor: timesofindia.indiatimes.com/zdravlje.kurir.rs
Jedna navika spavanja mogla bi tajno da uništava vaše zdravlje: Velika međunarodna studija otkriva o čemu se radi