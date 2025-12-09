Kako poboljšati san i zaštititi zdravlje

- Nisam očekivao da će to biti tako snažno povezano sa životnim vekom. Oduvek smo mislili da je san važan, ali ovo istraživanje zaista potvrđuje tu poentu: ljudi bi zaista trebalo da se trude da spavaju sedam do devet sati ako je ikako moguće. Ovo istraživanje pokazuje da moramo dati prioritet snu barem koliko i onome što jedemo ili kako vežbamo. Ponekad razmišljamo o snu kao o nečemu što možemo da ostavimo po strani i možda odložimo za kasnije ili za vikend. Dobar noćni san će poboljšati kako se osećate, ali i koliko dugo živite - rekao je glavni autor studije dr Endru Mekhil, vanredni profesor na Školi za medicinske sestre Državnog univerziteta Ohajo, Medicinskom fakultetu Državnog univerziteta Ohajo i Institutu za nauke o medicini rada Univerziteta Ohajo u Oregonu.