Napunite kadu toplom vodom, dodajte dve supene kašike meda, kašiku morske soli, 20 kapi etarskog ulja lavande i 5 kapi etarskog ulja kleke. Sve energično promešajte rukama i lazite 20 minuta. Ukoliko nemate pri ruci eterična ulja - dovoljna je i morska so - efekat je takođe odličan.

NAPOMENA: Ako imate problema sa kardiovaskulanim sistemom pazite da voda ne bude prevruća.