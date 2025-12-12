Slušaj vest

Skrolovanje na telefonu ili sipanje pića kako biste se opustili posle posla može vam pružiti samo privremeno olakšanje, ali ove naučno dokazane strategije će vas učiniti srećnijim i zdravijim na duži rok.

Isključite digitalne uređaje pre spavanja

Istraživanja pokazuju da ekran i obaveštenja mogu da podstaknu mozak da ostane „u modu rada“, otežavajući opuštanje i san. Zato stručnjaci savetuju da:

* isključite obaveštenja na telefonu posle određene večernje rutine

* smanjite vreme pred ekranom najmanje sat vremena pre spavanja

Ovaj „digitalni detoks“ pomaže telu da shvati da je vreme za mir.

Napravite večernju rutinu koja signalizira kraj radnog vremena

Promena garderobe, topla kupka ili šolja biljnog čaja mogu postati rituali koji pomažu mozgu da se prebaci iz „poslovnog“ u „opušteno“ stanje. Takva rutina ne mora biti komplikovana — već rutina sama po sebi pomaže da se osećanja stresa „ispere“.

Dakle, uronite u toplu kupku i pustite da toplota otopi stres.

Umirujuća toplina ne samo da opušta vaše mišiće već i snižava telesnu temperaturu nakon što izađete napolje, signalizirajući vašem telu da je vreme za odmor.

Skuvajte čaj od matičnjaka

Tri supene kašike matičnjaka prelijte sa litrom vrele vode, pa ostavite da odstoji poklopljen 10 minuta. Procedite i popijte sat vremena pre odlaska na spavanje. Matičnjak je odličan saveznik za smirenje misli, smanjenje stresa i poboljšanje raspoloženja.

Pročitajte: 

Terapeuti savetuju: 7 načina da se opustite i pripremite za kvalitetan san

kupka shutterstock_1130625797.jpg
Topla voda, nekoliko kapi eteričnog ulja i opuštanje može da počne Foto: Shutterstock

Kupka za opuštanje i miran san - recept

Napunite kadu toplom vodom, dodajte dve supene kašike meda, kašiku morske soli, 20 kapi etarskog ulja lavande i 5 kapi etarskog ulja kleke. Sve energično promešajte rukama i lazite 20 minuta. Ukoliko nemate pri ruci eterična ulja - dovoljna je i morska so - efekat je takođe odličan. 

NAPOMENA: Ako imate problema sa kardiovaskulanim sistemom pazite da voda ne bude prevruća.

Fizička aktivnost — ali lagana

Kratka šetnja, lagano istezanje ili joga pomažu da se smanji tenzija i poboljša protok krvi, što utiče i na raspoloženje. Čak i 20-30 minuta lagane šetnje može značajno doprineti opuštanju.

Uključite aktivnosti koje „usporavaju vreme“

Umesto neprekidnog skrolovanja, pokušajte da:

* čitate knjigu

* slušate omiljenu muziku

* bavite se nečim kreativnim (pisanje, crtanje)

* napravite svoj kulinarski ritual — pripremite omiljeni, lagan obrok

Devojka čita knjigu pred spavanje
Čitanje ne samo da vam pruža pauzu od ekrana, već je utvrđeno da sama aktivnost čitanja smanjuje stres i do 68 odsto Foto: Profimedia

Ove aktivnosti smanjuju preopterećenost mozga i pomažu da se usmeri pažnja na prijatnije stvari.

Ograničite unos stimulansa i teške hrane kasno uveče

Veliki večernji obroci i kofein mogu da ometaju san i otežaju opuštanje. Umesto toga, odaberi lagan obrok i izbegavaj stimulativne napitke kasno uveče.

Kasno jedenje može uticati na to kako vaše telo obrađuje hranu, posebno šećer. Istraživanja pokazuju da konzumiranje obroka posle 17 časova može dovesti do višeg nivoa šećera u krvi. Ovaj obrazac može povećati rizik od dijabetesa tipa 2.

Kvalitetan san je ključan

Redovan ritam spavanja doprinosi boljoj regeneraciji posle naporne nedelje. Utišavanje svetla i smanjenje stimulansa pomažu telu da lakše uđe u stanje odmora i obnove energije.

Zaključak

Pravi početak vikenda nije samo „prvi slobodan dan“ — već aktivna tranzicija iz stanja stresa u stanje mira.

Ove navike vam pomažu da:

* resetujete um i telo
* poboljšate kvalitet sna
* spremnije dočekate novu radnu nedelju

Kupka sa mirisom pomorandže otklanja stres: Idealna je nakon napornog radnog dana

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeTopla kupka za artritis: Kako je napraviti i zašto je korisna?
Devojka sipa morsku so u pripremljenu toplu kupku
Zdravlje iz PrirodeKAKO DA SE VRATITE U BALANS: Kupka od morske soli je najefikasniji način da oterate STRES
profimedia0051074953.jpg
ZdravljeMali trikovi za veliki mir: Tehnike opuštanja koje menjaju dan
opustanje shutterstock_1126189856.jpg
Zdravlje iz Prirode5 prirodnih eliksira protiv simptoma alergije: Čajevi, kapi i kupke koje provereno deluju
shutterstock_2324383275.jpg