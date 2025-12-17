Povremeni kašalj je normalan, ali ne i ako traje duže od dve nedelje

Uporan kašalj, otežano disanje ili nelagodnost u grudima često se pripisuju prehladi ili alergiji. Ipak, stručnjaci upozoravaju da takvi simptomi ne bi trebalo da se olako zanemare, naročito u sredinama sa zagađenim vazduhom. Promene u disajnom sistemu mogu da budu prvi znak da su pluća pod opterećenjem, opominje pulmolog dr Sunil Kumar, vodeći konsultant za interventnu pulmologiju u bolnici Aster CMI u Bangaloru (Indija).

- Kašalj i kijavica su česta pojava, ali dugotrajan kašalj, osećaj gušenja ili pritisak u grudima mogu da ukazuju na lošiji rad pluća ili posledice zagađenja. Dobra vest je da postoje jednostavni testovi koje možete sami da primenite kod kuće i koji mogu da posluže kao rani signal upozorenja -

Jednostavni testovi kod kuće kao rani znak upozorenja

Jedan od njih je test zadržavanja daha. Nakon dubokog udaha, zadržite dah koliko vam je prijatno, bez forsiranja. Većina zdravih ljudi uspeva da izdrži oko 30 do 40 sekundi, dok teškoće da se dosegne 20 sekundi mogu da ukazuju na smanjenu plućnu rezervu, što se viđa kod pušača, osoba izloženih zagađenju ili kod pojedinih plućnih bolesti.

Normalna reakcija na fizički napor je blago ubrzano disanje koje se brzo smiri Foto: Shutterstock

- Drugi pokazatelj je reakcija na fizički napor, poput brzog hodanja ili penjanja uz stepenice. Blago ubrzano disanje koje se brzo smiri smatra se normalnim, ali izražena gušenja, vrtoglavica ili lupanje srca koje dugo traje mogu da ukažu na problem sa iskorišćavanjem kiseonika - navodi doktor.

Šta možete da primetite tokom svakodnevnih aktivnosti

Važno je obratiti pažnju i na sam kašalj. Ako traje duže od dve nedelje, ako se javlja gust ili lepljiv sekret ili se simptomi pogoršavaju u zagađenoj sredini, to može da ukazuje na iritaciju pluća, a ne na običnu virusnu infekciju.

- Još jedan znak može da bude jutarnji sekret. Dok je providna ili beličasta sluz uglavnom bezazlena, žuta, zelena, braon ili sluz sa primesama krvi može da ukazuje na infekciju ili hroničnu iritaciju disajnih puteva - naglašava dr Kumar.

Umor nakon buđenja ili osećaj nedostatka vazduha u ležećem položaju su znaci za uzbunu Foto: Shutterstock

Na kraju, i kvalitet sna može da bude pokazatelj zdravlja pluća. Umor nakon buđenja, iako ste dovoljno spavali, ili osećaj nedostatka vazduha u ležećem položaju mogu da ukazuju na neefikasno disanje tokom noći i sniženu oksigenaciju.

Kada je vreme da se javite lekaru

Dr Kumar savetuje da se lekaru javite ako se ovi znaci ponavljaju ili pogoršavaju. Izbegavanje zagađenog vazduha (ako je to uopšte moguće), prestanak pušenja, nošenje zaštitne maske i vežbe disanja mogu da pomognu, ali ne zamenjuju stručni pregled.