Jetra je važan organ koji ima preko 500 vitalnih funkcija. Odgovorna je za metaboličke procese u telu i štiti nas od toksina u hrani, a takođe učestvuje u važnim procesima. Ona prvenstveno odvaja toksine iz hrane, nakon čega se eliminišu iz organizma preko bubrega i creva. Jetra je važna u regulaciji šećera u krvi, ali i u sintezi većine proteina.

Masna i nezdrava hrana oštećuje jetru, ali treba imati na umu da se jetra zapravo sama čisti. Danas smo često izloženi toksinima koji se akumuliraju godinama i ponekad nanose štetu i istiskuju vitalne hranljive materije. Ako opteretite jetru, može se suočiti sa očiglednim znacima koji ukazuju da ne radi dobro, navodi portal Glamour.

Ako je jetra usporena ili preopterećena mogu se javiti tamni krugovi ispod očiju, natečeno lice, podočnjaci Foto: Profimedia

Ako je jetra usporena ili preopterećena - znakovi starenja pojavljuju se brže.

Jetra detoksikuje hormone, eliminiše toksine i filtrira ono što bi se inače pojavilo kao upala, hormonski disbalans, umorna i beživotna koža.

Znakovi starenja povezani sa opterećenom jetrom: bore se rano pojavljuju

tamne mrlje/hiperpigmentacija

usporeni metabolizam

Smanjite opterećenje jetre tako što ćete izbaciti višak šećera, alkohola i prerađene hrane Foto: Julia Sudnitskaya/Shutterstock

Šta možete da uradite? Smanjite opterećenje jetre: izbacite višak šećera, alkohola i prerađene hrane

izbacite višak šećera, alkohola i prerađene hrane Hranom negujte jetru svakog dana: unosite vodu sa limunom, cveklau, šargarepu, kurkumu, zeleno lisnato povrće (rukola, maslačak)

unosite vodu sa limunom, cveklau, šargarepu, kurkumu, zeleno lisnato povrće (rukola, maslačak) Izbacujte toksine putem znoja (sauna, više kretanja)

koristite obloge od ricinusovog ulja

Uzroci bolesti jetre Glavni uzroci bolesti jetre su gojaznost, zloupotreba alkohola i nedijagnostikovana infekcija hepatitisom. Većina bolesti jetre može se sprečiti održavanjem uravnotežene telesne težine, dovoljnim vežbanjem, izbegavanjem alkohola i generalno vođenjem zdravog načina života.