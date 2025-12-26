Slušaj vest

Jetra je važan organ koji ima preko 500 vitalnih funkcija. Odgovorna je za metaboličke procese u telu i štiti nas od toksina u hrani, a takođe učestvuje u važnim procesima. Ona prvenstveno odvaja toksine iz hrane, nakon čega se eliminišu iz organizma preko bubrega i creva. Jetra je važna u regulaciji šećera u krvi, ali i u sintezi većine proteina.

Masna i nezdrava hrana oštećuje jetru, ali treba imati na umu da se jetra zapravo sama čisti. Danas smo često izloženi toksinima koji se akumuliraju godinama i ponekad nanose štetu i istiskuju vitalne hranljive materije. Ako opteretite jetru, može se suočiti sa očiglednim znacima koji ukazuju da ne radi dobro, navodi portal Glamour

Ako je jetra usporena ili preopterećena - znakovi starenja pojavljuju se brže.

Zašto je jetra važna?

Jetra detoksikuje hormone, eliminiše toksine i filtrira ono što bi se inače pojavilo kao upala, hormonski disbalans, umorna i beživotna koža. 

Znakovi starenja povezani sa opterećenom jetrom:

Šta možete da uradite?

  • Smanjite opterećenje jetre: izbacite višak šećera, alkohola i prerađene hrane
  • Hranom negujte jetru svakog dana: unosite vodu sa limunom, cveklau, šargarepu, kurkumu, zeleno lisnato povrće (rukola, maslačak)
  • Izbacujte toksine putem znoja (sauna, više kretanja)
  • koristite obloge od ricinusovog ulja
Uzroci bolesti jetre

Glavni uzroci bolesti jetre su gojaznost, zloupotreba alkohola i nedijagnostikovana infekcija hepatitisom. Većina bolesti jetre može se sprečiti održavanjem uravnotežene telesne težine, dovoljnim vežbanjem, izbegavanjem alkohola i generalno vođenjem zdravog načina života.

