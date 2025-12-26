Zašto je jetra ključna kada je reč o starenju? Ovo su znaci da je preopterećena i kako da joj pomognete
Jetra je važan organ koji ima preko 500 vitalnih funkcija. Odgovorna je za metaboličke procese u telu i štiti nas od toksina u hrani, a takođe učestvuje u važnim procesima. Ona prvenstveno odvaja toksine iz hrane, nakon čega se eliminišu iz organizma preko bubrega i creva. Jetra je važna u regulaciji šećera u krvi, ali i u sintezi većine proteina.
Masna i nezdrava hrana oštećuje jetru, ali treba imati na umu da se jetra zapravo sama čisti. Danas smo često izloženi toksinima koji se akumuliraju godinama i ponekad nanose štetu i istiskuju vitalne hranljive materije. Ako opteretite jetru, može se suočiti sa očiglednim znacima koji ukazuju da ne radi dobro, navodi portal Glamour.
Ako je jetra usporena ili preopterećena - znakovi starenja pojavljuju se brže.
- beživotna, suva ili upaljena koža/akne
- natečeno lice ili podočnjaci
- tamni krugovi ispod očiju
- umor ili mentalna magla
- problemi sa varenjem
- hormonski disbalans (hormonske akne ili jak PMS)
- loš zadah/beli sloj na jeziku
- umor posle jela
Zašto je jetra važna?
Jetra detoksikuje hormone, eliminiše toksine i filtrira ono što bi se inače pojavilo kao upala, hormonski disbalans, umorna i beživotna koža.
Znakovi starenja povezani sa opterećenom jetrom:
- bore se rano pojavljuju
- tamne mrlje/hiperpigmentacija
- usporeni metabolizam
Šta možete da uradite?
- Smanjite opterećenje jetre: izbacite višak šećera, alkohola i prerađene hrane
- Hranom negujte jetru svakog dana: unosite vodu sa limunom, cveklau, šargarepu, kurkumu, zeleno lisnato povrće (rukola, maslačak)
- Izbacujte toksine putem znoja (sauna, više kretanja)
- koristite obloge od ricinusovog ulja
Glavni uzroci bolesti jetre su gojaznost, zloupotreba alkohola i nedijagnostikovana infekcija hepatitisom. Većina bolesti jetre može se sprečiti održavanjem uravnotežene telesne težine, dovoljnim vežbanjem, izbegavanjem alkohola i generalno vođenjem zdravog načina života.
Izvor: Instagram @hormonska_veza/zdravlje.kurir.rs
