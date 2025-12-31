ilustracijaKalorijski sadržaj šampanjca može da varira, ali u proseku, standardna porcija od oko 150 mililitara sadrži približno 90 do 125 kalorija.

Kalorijski sadržaj šampanjca može da varira, ali u proseku, standardna porcija od oko 150 mililitara sadrži približno 90 do 125 kalorija. Ovi brojevi mogu da variraju u zavisnosti od slatkoće šampanjca, pri čemu suvlje sorte uglavnom imaju manje kalorija u poređenju sa svojim slađim pandanima.

Važno je napomenuti da šampanjac sadrži alkohol, koji obezbeđuje sedam kalorija po gramu, što doprinosi njegovoj ukupnoj kalorijskoj vrednosti. Iako nije značajan izvor masti, proteina ili ugljenih hidrata, kalorijski doprinos šampanjca dolazi prvenstveno od sadržaja alkohola i šećera.

Proces fermentacije, koji daje šampanjcu njegovu penušavost, takođe igra ulogu u određivanju konačnog broja kalorija.

Kao i sa svim ostalim, umerenost je ključna, pa je šta i koliko pijete jednako važno kao i šta i koliko jedete.

Foto: Dan Dalton / Caia Image / Profimedia

Istorija i poreklo

Šampanjac, simbol slavlja, potiče iz regiona Šampanje u Francuskoj i stekao je svoju reputaciju ekskluzivnim metodama proizvodnje. Istorijski gledano, proces fermentacije stvara prirodnu karbonizaciju, a regionalni teroar ​​mu daje jedinstvene profile ukusa. Termin „šampanjac“ je strogo zaštićen, tako da samo penušava vina iz ovog regiona mogu nositi to ime.

Vrste šampanjca

Šampanjac se kategoriše po slatkoći i procesu starenja, što odražava različite ukuse i stilove. Evo kratkog pregleda:

Brut šampanjac: Ova vrsta je suva, sadrži manje od 12 grama rezidualnog šećera po litru.

Ekstra brut: Još suvlji od bruta, ekstra brut ima manje od šest grama rezidualnog šećera po litru.

Demi-sek: Relativno slatka, sadrži između 32 i 50 grama šećera po litru.

Iako je šampanjac ekskluzivan za svoj francuski region, često se poredi sa drugim penušavim vinima kao što je Proseko - njegov italijanski pandan, generalno slađi i lakši. Međutim, iako su slična po penušavosti, ova pića se značajno razlikuju u proizvodnji, ukusu i regionalnim karakteristikama.

Šampanjac sadrži između jedan i četiri grama uglejnih hidrata Foto: Shutterstock

Alkohol po zapremini (ABV)

Šampanjac obično ima ABV između 12% i 13%. Ovaj nivo alkohola je rezultat pažljivo upravljane fermentacije. Nivo rezidualnog šećera u šampanjcu je takođe proizvod kontrolisane fermentacije i utiče na konačni sadržaj alkohola.

Količina šećera dodatog nakon druge fermentacije, poznata kao „doza“, podešava nivo slatkoće, bilo da je u pitanju „Brut“, „Extra Dry“, „Sec“ ili bilo koja druga oznaka. Sadržaj šećera igra ključnu ulogu u konačnom ukusu šampanjca i sadržaju alkohola.

Ugljeni hidrati i šećeri

Šampanjac se pravi od grožđa i stoga sadrži prirodne šećere. U porciji od 150 mililitara možete očekivati:

Ugljeni hidrati: Tipično između 1-4 grama

Tipično između 1-4 grama Šećeri: Tipično manje od 2 grama, ali slađe verzije mogu sadržati više.

Iako šampanjac nije značajan izvor proteina ili masti, porcija sadrži zanemarljive količine:

Proteina: Manje od 1 grama

Manje od 1 grama Masti: U osnovi nula grama

Šampanjac ima mnje kalorija u poređenju sa stonim vinima Foto: Shutterstock

Šampanjac naspram vina

Šampanjac, vrsta penušavog vina, obično ima manje kalorija od stonih vina. Standardna čaša šampanjca ima oko 90-100 kalorija. Nasuprot tome, ista porcija crvenog vina ima oko 125 kalorija, dok belo stono vino ima u proseku oko 120 kalorija. Prisustvo mehurića čini da pijete sporije i da se brže osećate siti, što može dovesti do manjeg ukupnog sagorevanja kalorija.