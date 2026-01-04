Nemate slab karakter i niste vi krivi, problem je u kortizolu

Kortizolski stomak ne boli, ali jeste signal na koji morate da reagujete. Evo kako možete da proverite da li ga imate, odnosno da li ste pod hroničnim stresom, savetuje na svom Instagram profilu Igor Mangrov, koji se bavi temama mršavljenja i stresa.

- Kada je kortizol dugotrajno povišen, on podstiče taloženje masti i zadržavanje tečnosti direktno u predelu stomaka. Zbog toga neki ljudi mogu da imaju sasvim normalnu telesnu težinu, a da im stomak i dalje izgleda izraženo, kao da je naduvan. To je takozvani kortizolski stomak, kao da se stomak "napumpa" usled poremećaja nivoa kortizola - objašnjava Igor.

Da li imate kortizolski stomak?

Postoji jednostavan način da sami proverite da li je kod vas u pitanju ovaj problem. Test se zove "test ležećeg stomaka" i izvodi se na sledeći način.

- Lezite na leđa, na ravnu površinu, i potpuno se opustite. Opustite stomak u potpunosti. Nemojte uvlačiti stomak, nemojte podizati grudni koš i nemojte zatezati mišiće. Samo lezite i pogledajte svoj stomak u potpuno opuštenom stanju. Ako se stomak spljošti i blago ulegne ka unutra, najverovatnije je u pitanju potkožno masno tkivo. Ako, međutim, stomak ostaje izražen, kao da "stoji", reč je o kortizolskom, odnosno visceralnom salu - sugeriše Igor Mangrov.

Lezite na leđa i posmatrajte kako se ponaša vaš stomak Foto: Shutterstock

Potkožno salo podleže gravitaciji i u ležećem položaju ima tendenciju da se rasporedi, dok visceralna mast ostaje istaknuta, jer je iznutra potisnuta ka spolja.

- Važno je znati da se kortizolski stomak ne rešava dijetama, trbušnjacima niti još intenzivnijim treninzima. Rešenje je stabilizacija kortizola. Kada se kortizol dovede u ravnotežu, smiruje se i insulin, smanjuje se upala i hormoni se vraćaju u prirodan ritam. Tada telo prestaje da skladišti mast u predelu stomaka, a stomak postepeno počinje da se spušta - naglašava.

Kako stabilizovati kortizol?

Hormonsku ravnotežu možete da postignete pre svega kroz pravilno raspoređen dnevni ritam i životne navike. Prirodni ritam kortizola podrazumeva da je najviši ujutru (odmah po buđenju), a drastično niži posle 20 časova, pa se preporučuje ranije buđenje, ali i smirivanje organizma u večernjim satima, a ne "završavanje većih aktivnosti". Idealno je leći do 22 časa.

Prva stvar je uskladiti ritam buđenja i odlaska u krevet sa lučenjem kortizola Foto: Shutterstock