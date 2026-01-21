Slušaj vest

Januar mnogima donosi isti scenario - umor koji traje ceo dan, loš san, nedostatak motivacije i osetljiviji imunitet. Nije slučajno što se posle praznika telo često bori sa nedostatkom ključnih hranljivih materija, posebno tokom zime kada smo manje na suncu, a više u zatvorenom prostoru. U tom periodu se najčešće pominju tri suplementa: magnezijum, cink i vitamin D. Ali šta je telu zaista potrebno?

Tri najvažnija suplementa u januaru i kako odabrati pravi

Vitamin D je zimski favorit s razlogom

U januaru, sunčeva svetlost u našem regionu nije dovoljna da koža proizvede optimalne količine vitamina D. Njegov nedostatak je povezan sa padom energije, lošijim raspoloženjem i slabijim imunološkim odgovorom. Ako se osećate letargično i često se prehlađujete, vitamin D može biti prvi izbor.

Cink

Cink je jedan od najvažnijih minerala za imunitet. Pomaže telu da se brže bori protiv virusa i podržava regeneraciju kože, kose i noktiju. Posebno je koristan u sezoni respiratornih infekcija, ali ga ne treba uzimati dugoročno bez pauze, jer prekomerne doze mogu uticati na apsorpciju drugih minerala.

Mineral koji vam je najpotrebniji u januaru

Magnezijum je često zanemaren, ali je izuzetno važan u zimskom stresnom periodu. Ako osećate grčeve u mišićima, razdražljivost, napetost ili imate problema sa spavanjem, moguće je da telu nedostaje magnezijuma. On podržava nervni sistem, opušta mišiće i doprinosi boljem odmoru.

Najbolji odgovor na pitanje „šta mi je potrebno“ je: zavisi od simptoma i načina života. Idealno je napraviti laboratorijske nalaze (posebno za vitamin D), ali i bez toga možete pratiti signale koje telo šalje. U januaru, u većini slučajeva, vitamin D + magnezijum čine dobru osnovu, dok se cink dodaje ciljano – kada imunitet oslabi.

Izvor: Ljepotaizdravlje.ba/Zdravlje.Kurir.rs

