Prim. dr Ljubica Luković, pedijatar, otkriva zašto je zagrljajtoliko važan i kako već nekoliko sekundi može da poboljša raspoloženje, smanji stres i učini nas srećnijima.

Podiže raspoloženje i jača imunitet

Zagrljaj povećava nivoserotonina, hormona sreće i pomaže imunom sistemu da bolje funkcioniše.

Oslobađa napetost

Grljenje dragih osoba smanjuje fizički i psihički stres, pruža utehu i osećaj sigurnosti.

Povećava osećaj pripadnosti

Zagrljaj jača poverenje, vezu i međuljudsku bliskost, bilo da je u pitanju porodica, partner ili prijatelj.

Podstiče razvoj kod dece

Deca koja dobijaju dovoljno zagrljaja razvijaju se brže i bolje – i fizički i emocionalno.

zagrljaj-shutterstock-737068081.jpg
Grljenje dragih osoba smanjuje fizički i psihički stres, pruža utehu i osećaj sigurnosti. Foto: Shutterstock

Jača brak i partnerstvo

Parovi koji se često grle i maze imaju stabilnije i dugotrajnije veze, dok stres brže nestaje uz kratki zagrljaj.

Normalizuje hormone stresa

Zagrljaj smanjuje kortizol i povećava oksitocin, hormon ljubavi, što doprinosi zdravom srcu i nižem pritisku.

Prirodni „boster“ sreće

Oksitocin se oslobađa i kroz fizičku bliskost, seks, jogu, ples, druženje i brigu o drugima – što povećava osećaj zadovoljstva i sreće.

profimedia0158328990.jpg
Parovi koji se često grle i maze imaju stabilnije i dugotrajnije veze Foto: Profimedia

Dovoljno je nekoliko zagrljaja dnevno

Naučnici kažu - za preživljavanje su dovoljna 4 zagrljaja, za zdravlje 8, a za lični razvoj 12-13 dnevno. Ponekad je dovoljan samo razlog što ste ljudi da nekoga zagrlite.

- U današnjem brzom tempu života, ne zaboravite na moć zagrljaja. Darujte ga i primajte – s razlogom ili bez njega – i učinite dan lepšim sebi i drugima - savetuje doktorka. 

