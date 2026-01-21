Zagrljaj je lekovit: 8 razloga da odmah pružite ruke prema dragoj osobi
Prim. dr Ljubica Luković, pedijatar, otkriva zašto je zagrljajtoliko važan i kako već nekoliko sekundi može da poboljša raspoloženje, smanji stres i učini nas srećnijima.
Podiže raspoloženje i jača imunitet
Zagrljaj povećava nivoserotonina, hormona sreće i pomaže imunom sistemu da bolje funkcioniše.
Oslobađa napetost
Grljenje dragih osoba smanjuje fizički i psihički stres, pruža utehu i osećaj sigurnosti.
Povećava osećaj pripadnosti
Zagrljaj jača poverenje, vezu i međuljudsku bliskost, bilo da je u pitanju porodica, partner ili prijatelj.
Podstiče razvoj kod dece
Deca koja dobijaju dovoljno zagrljaja razvijaju se brže i bolje – i fizički i emocionalno.
Jača brak i partnerstvo
Parovi koji se često grle i maze imaju stabilnije i dugotrajnije veze, dok stres brže nestaje uz kratki zagrljaj.
Normalizuje hormone stresa
Zagrljaj smanjuje kortizol i povećava oksitocin, hormon ljubavi, što doprinosi zdravom srcu i nižem pritisku.
Prirodni „boster“ sreće
Oksitocin se oslobađa i kroz fizičku bliskost, seks, jogu, ples, druženje i brigu o drugima – što povećava osećaj zadovoljstva i sreće.
Dovoljno je nekoliko zagrljaja dnevno
Naučnici kažu - za preživljavanje su dovoljna 4 zagrljaja, za zdravlje 8, a za lični razvoj 12-13 dnevno. Ponekad je dovoljan samo razlog što ste ljudi da nekoga zagrlite.
- U današnjem brzom tempu života, ne zaboravite na moć zagrljaja. Darujte ga i primajte – s razlogom ili bez njega – i učinite dan lepšim sebi i drugima - savetuje doktorka.