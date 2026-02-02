Slušaj vest

Nadimanje, osećaj težine posle obroka i promene u stolici često se pripisuju osetljivom stomaku ili lošim navikama u ishrani. Ipak, u nekim slučajevima ti simptomi mogu da ukažu na to da pankreas ne obavlja svoju funkciju kako treba, posebno kada je reč o varenju masti.

Jedan od znakova koji se često previđa jeste takozvana masna stolica, poznata i kao steatoreja. Ona ne mora uvek da izgleda dramatično, ali se često opisuje kao svetlija, obilnija, neprijatnog mirisa, sa masnim tragovima koji se zadržavaju u WC šolji i teško se ispiraju. Stolica može da pluta na vodi, a osećaj da "varenje nije kako treba" traje danima ili nedeljama.

Kada su krvne analize uredne

U takvim situacijama, klasične analize krvi, poput amilaze i lipaze, često ne daju odgovor. Iako su korisne kod akutne upale pankreasa, one mogu da budu potpuno uredne kod hroničnih i "tiših" poremećaja njegove funkcije. Zato u dijagnostici poremećaja varenja važnu ulogu ima analiza stolice na fekalnu elastazu.

Masna bolest pankreasa Masna stolica može da bude jedan od znakova masne infiltracije pankreasa (masna bolest pankreasa), ali sama po sebi nije dovoljan dokaz. Do nje dolazi kada masno tkivo vremenom potisne deo normalnog pankreasnog tkiva, pa se masti ne vare kako bi trebalo. Za potvrdu uzroka potrebna je dijagnostika, poput analize fekalne elastaze i snimanja pankreasa.

Fekalna elastaza je test koji pokazuje koliko pankreas proizvodi digestivne enzime neophodne za razgradnju hrane, naročito masti. Niska vrednost ovog enzima u stolici ukazuje na egzokrinu insuficijenciju pankreasa, stanje u kojem organ ne proizvodi dovoljno enzima za normalno varenje. Ovaj poremećaj može da objasni dugotrajno nadimanje, masnu stolicu, gubitak telesne težine, ali i manjak vitamina koji se rastvaraju u mastima, poput vitamina A, D, E i K.

Manjak enzima za varenje može da objasni i manjak vitamina koji se rastvaraju u mastima Foto: Shutterstock

Opravdanost fekalne elastaze

Važno je naglasiti da se masna stolica ne potvrđuje golim okom, već laboratorijskom analizom. Upravo zato fekalna elastaza ima posebnu vrednost u dijagnostici - test je jednostavan, neinvazivan i može da pruži jasan uvid u rad pankreasa, posebno kod osoba koje imaju uporne digestivne tegobe bez jasnog objašnjenja.