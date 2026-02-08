Mnogo ljudi uzima suplemente ujutru uz kafu, na prazan stomak, jer je to najlakše

Mnogi ljudi imaju naviku da uzimaju suplemente odmah nakon buđenja, često uz kafu i bez doručka. Iako se ovo čini zgodnim jer smanjuje verovatnoću da ćete zaboraviti da uzmete suplemente, stručnjaci upozoravaju da sa nekim suplementima ova rutina može naneti više štete nego koristi, od probavnih tegoba do loše apsorpcije. Vreme uzimanja određenih vitamina može značajno uticati na njihovu efikasnost.

- Kao i kod lekova, vreme uzimanja suplemenata može uticati na to da li ćete iz njih izvući maksimum. Neki najbolje deluju ujutru, dok su drugi izraženiji uveče - kaže za Parade Lisa Moskovic, registrovana dijetetičarka i šefica njujorške grupe za ishranu.

Njen kolega Skot Kitli dodaje mnogo ljudi uzima svoje suplemente ujutru, uz kafu, na prazan stomak jer je to najlakše, ali to ne znači da je i najbolje.

Dr Sonja Anđelone, registrovana dijetetičarka, objašnjava da neki suplementi mogu iritirati sistem za varenje i izazvati mučninu ili podrigivanje ako se uzimaju na prazan stomak. Zato je važno razmisliti kada u toku dana uzimate određene vitamine.

Vitamini i minerali koje nije pametno uzimati odmah ujutru

Pre nego što uvedete bilo koji novi dijetetski suplement, važno je da se konsultujete sa svojim lekarom ili farmaceutom, napominje dijetetičarka Džesika Kording, autorka knjige „Mala knjiga o tome šta menja igru“. Ako niste imali vremena da pitate ili jednostavno niste sigurni, dijetetičari savetuju da ne uzimate sledeće suplemente odmah ujutru.

Iako mnogi uzimaju suplemente odmah ujutru na prazan stomak, stručnjaci upozoravaju da pogrešno vreme uzimanja može smanjiti njihovu efikasnost Foto: Shutterstock

Gvožđe

Gvožđe se posebno izdvaja jer ima specifična pravila uzimanja. Iako se najbolje apsorbuje na prazan stomak, može izazvati mučninu i grčeve u stomaku, kaže dr Anđelone. Zato preporučuje uzimanje između obroka, uz laganu užinu.

Takođe je dobra ideja da izbegavate uzimanje gvožđa sa jutarnjom kafom ili čajem, jer supstance u ovim napicima mogu smanjiti njegovu apsorpciju, upozorava Kitli. On takođe dodaje da gvožđe ne bi trebalo uzimati sa hranom bogatom kalcijumom, jer kalcijum može značajno otežati apsorpciju gvožđa.

- Uzimajte gvožđe sa komadom voća ili sokom od pomorandže kako biste pojačali apsorpciju. Bolje je da vaše telo apsorbuje malo manje gvožđa ako ga uzimate sa užinom, nego ga piti na prazan stomak, pa odustati jer vam je loše - savetuje dr Anđelone.

Magnezijum

Kod magnezijuma, vreme unosa nije toliko važno za apsorpciju koliko za njegov potencijalni uticaj na san. Određeni oblici, posebno magnezijum bisglicinat, mogu podstaći opuštanje i time poboljšati san, objašnjava Moskovic. Zato neki ljudi mogu da se osećaju pospano nakon uzimanja.

- Idealno vreme za uzimanje magnezijuma je uveče, jer ima veoma smirujući efekat na nervni sistem - kaže on. Dodaje da magnezijum može imati laksativno dejstvo kod nekih ljudi, tako da je manja verovatnoća da će vas "uhvatiti" potreba za toaletom uveče kada ste kod kuće.

Kod magnezijuma, vreme unosa nije toliko važno za apsorpciju koliko za njegov potencijalni uticaj na san Foto: Shutterstock

Vitamini rastvorljivi u mastima

Vitamini A, D, E i K su rastvorljivi u mastima, što znači da se najbolje apsorbuju sa mastima iz hrane, objašnjava Kitli.

- Ako ih uzimate uz obrok, apsorpcija je obično bolja. Ako samo pijete kafu ujutru i ne jedete ništa što uključuje masti, verovatno nećete imati mnogo koristi od ovih vitamina - kaže on.

Moskovic savetuje da se ovi suplementi uzimaju uz obrok, dok dr Anđelone često preporučuje da to bude najveći obrok u danu, kako bi apsorpcija bila što bolja.

Najbolje vreme za uzimanje suplemenata

Idealno vreme zavisi od suplementa koji uzimate. Najbolje je ono koje obezbeđuje maksimalnu apsorpciju i kojeg se možete pridržavati dan za danom, kaže Kitli. Evo rezimea preporuka stručnjaka:

Gvožđe se uzima odvojeno – bez kafe ili čaja i bez hrane ili suplemenata koji sadrže kalcijum, najbolje između obroka. Ako vam izaziva mučninu na prazan stomak, uzmite ga sa malom užinom.

– bez kafe ili čaja i bez hrane ili suplemenata koji sadrže kalcijum, najbolje između obroka. Ako vam izaziva mučninu na prazan stomak, uzmite ga sa malom užinom. Magnezijum je obično najbolje uzimati uveče , uz večeru ili sat do dva pre spavanja. Može imati smirujući efekat, ali reakcije se razlikuju od osobe do osobe.

, uz večeru ili sat do dva pre spavanja. Može imati smirujući efekat, ali reakcije se razlikuju od osobe do osobe. Vitamini rastvorljivi u mastima (A, D, E i K) se uzimaju uz obrok koji sadrži masti, najčešće ručak ili večeru, što je dugoročno lakše za održavanje navike.