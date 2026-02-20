Slušaj vest

Nedavna studija je pokazala da temperature u spavaćoj sobi iznad 24°C noću mogu značajno povećati opterećenje srca kod starijih osoba. Udoban san nije samo odmor, već je veoma važan i za naše fizičko zdravlje i vitalne organe, uključujući i srce. Prema nedavnoj studiji, spavanje u pregrejanoj spavaćoj sobi može preopteretiti srce, posebno kod starije populacije.

Istraživači sa Univerziteta Grifit u Kvinslendu otkrili su da sobna temperatura noću značajno doprinosi kardiovaskularnom opterećenju. Njihovi rezultati, objavljeni u BMC Medicini, ističu da čak i malo povećanje temperature u spavaćoj sobi može imati veliki uticaj na funkciju srca tokom spavanja.

Šta je studija otkrila

Istraživački tim je pratio 47 odraslih starosti 65 i više godina i analizirao temperaturu u spavaćim sobama tokom noći i otkucaje srca. Koncentrisali su se na varijabilnost srčane frekvencije (HRV), koja je jedan od ključnih pokazatelja koliko se dobro srce prilagođava i oporavlja od stresa.

Rezultati su definitivno pokazali da kada temperatura u spavaćoj sobi poraste na više od 24 °C (75,2 °F), postoje simptomi opterećenja srca, a mogućnost njegovog oporavka tokom spavanja se smanjuje.

Spavanje u pregrejanoj sobi značajno opterećuje kardiovaskularni sistem Foto: Shutterstock

Pored toga, markeri kardiovaskularnog opterećenja značajno su se povećavali sa svakim povećanjem temperature iznad 24°C. Evo kako se rizik povećavao:

24–26°C: približno 40 odsto povećanje srčanog opterećenja

približno 40 odsto povećanje srčanog opterećenja 26–28°C: povećanje od oko 100 odsto

povećanje od oko 100 odsto Iznad 28°C: skoro 300 odsto viši nivoi stresa

Ovi nalazi ukazuju da povećane temperature tokom spavanja mogu izazvati ogromno opterećenje kardiovaskularnog sistema, posebno kod starijih osoba.

Zašto toplota utiče na srce i kako

Kako kaže dr Fergus O’Konor, autor studije, što je temperatura viša, to telo mora više da radi na hlađenju. Tokom toplog vremena, krvni sudovi blizu kože se šire kako bi raspršili toplotu, a srce mora da pumpa više krvi na površinu.

Ovo predstavlja dodatno opterećenje za kardiovaskularni sistem. Dugoročno gledano, posebno kod starijih osoba ili kod ljudi koji već imaju srčano oboljenje, ovo opterećenje može oštetiti sposobnost srca da se adekvatno oporavi tokom noći.

San bi trebalo da bude faza podmlađivanja, gde se smanjuju otkucaji srca i telo se obnavlja. Međutim, ovu fazu oporavka prekida prekomerna toplota.

Optimalna temperatura za spavanje kod starijih osoba je ispod 24°C Foto: Shutterstock

Zašto su stariji izloženi većem riziku

Telo gubi kontrolu nad temperaturom kako starimo. Starije osobe verovatno neće tako brzo osetiti toplotni stres, a njihovi kardiovaskularni sistem možda nije toliko prilagodljiv. Istraživanja sugerišu da čak i mali porast noćne temperature može povećati stres, što srce čini manje otpornim.

Koja je idealna temperatura u spavaćoj sobi? Temperatura ispod 24°C u spavaćoj sobi pomaže zdravijem radu srca, a provetravanje i prozračna posteljina pomažu da se održi.