Nutricionista Gligorije otkriva pet namirnica koje pomažu u borbi protiv insulinske rezistencije i pružaju osećaj sitosti.
Pet namirnica idealnih za insulinsku rezistenciju: Šta staviti na tanjir kada šećer stalno varira?
Ukoliko već godinama lutate sa insulinskom rezistencijom, problem verovatno nije u vama, već u tome što nemate sistem, smatra Gligorije, trener i nutricionista iz Kikinde. Ukoliko želite stabilan šećer u krvi, manje gladi i više energije, krenite od sledećih pet naminica, savetuje nutricionista.
- Avokado: Bogat je zdravim mastima, ne izaziva nagli skok insulina, produžava sitost i smanjuje potrebu za grickanjem. Dodajte ga uz protein, kao što su jaja, piletina ili riba.
- Spanać, rukola, blitva: Sadrže minimalno ugljenih hidrata, bogati su magnezijumom, pomažu insulinskoj osetljivosti. Ubacite šaku zelenog lisnatog povrća uz svaki glavni obrok.
- Kinoa: Dobar je izvor složenih ugljenih hidrata, bogata vlaknima, ima nizak glikemijski indeks, sadrži magnezijum, kvalitetan je biljni protein.
Kombinacija kinoe i nemasnog mesa Foto: Shutterstock
- Nemasno meso: Pomaže izgradnji mišića, pruža osećaj sitosti, bogato je proteinima.
- Borovnice: Sadrže najmanje šećera od sveg voća, obilje antioksidanata, bolji je odziv insulina, regulišu šećer u krvi, imaju nizak glikemijski indeks.
- Sve je ovo lepo i trebalo bi da bude deo ishrane, ali rešavanje insulinske rezistencije je daleko kompleksnije od pet do sedam namirnica. Važan je ukupan unos kalorija, odnos proteina, ugljenih hidrata i masti, tajming obroka, trening snage, san i stres - poručuje Gligorije.
Izvor: Instagram _changebody/Zdravlje.kurir.rs
