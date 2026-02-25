Slušaj vest

Ukoliko već godinama lutate sa insulinskom rezistencijom, problem verovatno nije u vama, već u tome što nemate sistem, smatra Gligorije, trener i nutricionista iz Kikinde. Ukoliko želite stabilan šećer u krvi, manje gladi i više energije, krenite od sledećih pet naminica, savetuje nutricionista. 

  • Avokado: Bogat je zdravim mastima, ne izaziva nagli skok insulina, produžava sitost i smanjuje potrebu za grickanjem. Dodajte ga uz protein, kao što su jaja, piletina ili riba.
  • Spanać, rukola, blitva: Sadrže minimalno ugljenih hidrata, bogati su magnezijumom, pomažu insulinskoj osetljivosti. Ubacite šaku zelenog lisnatog povrća uz svaki glavni obrok.
  • Kinoa: Dobar je izvor složenih ugljenih hidrata, bogata vlaknima, ima nizak glikemijski indeks, sadrži magnezijum, kvalitetan je biljni protein.
  • Nemasno meso: Pomaže izgradnji mišića, pruža osećaj sitosti, bogato je proteinima.
  • Borovnice: Sadrže najmanje šećera od sveg voća, obilje antioksidanata, bolji je odziv insulina, regulišu šećer u krvi, imaju nizak glikemijski indeks.

- Sve je ovo lepo i trebalo bi da bude deo ishrane, ali rešavanje insulinske rezistencije je daleko kompleksnije od pet do sedam namirnica. Važan je ukupan unos kalorija, odnos proteina, ugljenih hidrata i masti, tajming obroka, trening snage, san i stres - poručuje Gligorije.

