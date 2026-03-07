Da li ste znali da osobe koje pate od migrene često imaju slične osobine ličnosti

Slušaj vest

Glavobolja je jedan od najčešćih zdravstvenih problema, ali to ne znači da je uvek bezazlena. U nekim situacijama učestalost i karakter bola mogu biti signal da je potrebno potražiti stručni savet, odnono ne "lečiti" se na svoju ruku.

Neurolog dr Srđan Sretenović na Instagramu objašnjava da se tri ili više glavobolja u toku jednog meseca smatraju čestim, i da je to dovoljan razlog da se pacijent javi lekaru kako bi se utvrdio uzrok. Najbolji način utvrdite učestalost jeste da vodite dnevnik.

Postoji nekoliko stotina različitih vrsta glavobolja. Najčešće se dele na primarne, među kojima su tenzione glavobolje i migrene, i sekundarne, odnosno one koje nastaju kao simptom nekog drugog oboljenja.

Psihološki profil osoba sa migrenom Da li ste znali da osobe koje pate od migrene često imaju slične osobine ličnosti: * perfekcionizam * emocionalnu senzitivnost * sklonost introspekciji * analitičnost * osećaj stalne unutrašnje napetosti i odgovornosti To nije zvanična dijagnoza, ali mnogi se u ovome prepoznaju. Migrena nije samo fizička pojava, ona je deo naše ličnosti, tela i mozga.

Prema rečima dr Sretenovića, na pregled bi trebalo otići i u drugim situacijama.