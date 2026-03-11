Prirodni mehanizmi sitosti postoje – potrebno je samo da ih aktivirate

Mnogi veruju da je problem sa kilogramima isključivo pitanje discipline i volje, ali stručnjaci sve češće ukazuju da je reč o mnogo složenijem biološkom procesu.

U našem telu postoji čitav sistem hormona koji regulišu glad i sitost, a jedan od ključnih je hormon sitosti GLP-1.

Međutim, savremeni način života – brz tempo obroka, nedostatak sna i loše prehrambene navike – često potiskuje njegove prirodne signale.

– Problem nije u nedostatku hormona sitosti, već u načinu života koji često potiskuje njegov signal – kaže dijetolog Aleksandra Lišanin i objašnjava da male promene u svakodnevnim navikama mogu imati veliki efekat na metabolizam i kontrolu telesne težine.

Šta je važno?

Kako započinjete obrok – pažljivo planiranje prvih zalogaja može pojačati osećaj sitosti.

Tempo jedenja – sporije jedenje omogućava telu da prepozna signal sitosti.

Zdravlje creva – probiotici i vlakna podržavaju optimalnu funkciju crevne mikrobiote.

Kombinacija makronutrijenata – balans proteina, masti i ugljenih hidrata pomaže dužem osećaju sitosti.

Kretanje posle obroka – lagana šetnja pomaže metabolizmu i probavi.

Kvalitet sna – nedostatak sna smanjuje efikasnost hormona GLP‑1.

Metabolizam nije pitanje discipline ili „volje“, već biologije. Kada razumete i podržite signale tela, ono počinje da sarađuje – i rezultati dolaze prirodno.

Trik 1: Počnite obrok proteinima

Proteininajjače stimulišu hormon sitosti GLP-1. Uvrstite u obrok:

* Jaja

* Ribu

* Meso

* Mahunarke

Hrana bogata proteinima čini zdravu ishranu jednostavnijom i ukusnijom Foto: Shutterstock

Trik 2: Jedite polako

GLP-1 hormon sitosti šalje signal mozgu tek 10–20 minuta nakon početka obroka.

Brzo jedenje znači da telo može pojesti znatno više hrane pre nego što mozak registruje sitost.

Zaključak: Tempo obroka direktno utiče na hormonski odgovor i osećaj sitosti.

Trik 3: Hranite mikrobiom

Fermentabilna vlakna povećavaju GLP-1 signal. Uvrstite:

* Povrće

* Mleveno laneno seme

* Čia seme

Crevne bakterije koriste vlakna da proizvode molekule sitosti.

Trik 4: Kombinujte proteine i zdrave masti

Zdrave masti usporavaju pražnjenje želuca, pa sitost traje duže. Primeri:

* Maslinovo ulje

* Orašasti plodovi

* Avokado

* Masna riba

Zdrave masti usporavaju pražnjenje želuca, pa sitost traje duže Foto: Shutterstock

Trik 5: Krećite se posle obroka

10–15 minuta lagane šetnje:

* Poboljšava odgovor na inulin

* Stabilizuje nivo glukoze

* Pojačava efekat GLP-1

Trik 6: Spavajte dovoljno

Nedostatak sna menja hormone apetita:

* Smanjuje GLP-1 (hormon sitosti)

* Povećava grelin (hormon gladi)

* Pojačava želju za visokokaloričnom hranom

San je ključan za pravilnu hormonsku regulaciju apetita.

Zaključak