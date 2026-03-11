Prirodni ozempik postoji u vašem telu: Dijetolog otkriva kako aktivirati hormon sitosti GLP-1
Mnogi veruju da je problem sa kilogramima isključivo pitanje discipline i volje, ali stručnjaci sve češće ukazuju da je reč o mnogo složenijem biološkom procesu.
U našem telu postoji čitav sistem hormona koji regulišu glad i sitost, a jedan od ključnih je hormon sitosti GLP-1.
Međutim, savremeni način života – brz tempo obroka, nedostatak sna i loše prehrambene navike – često potiskuje njegove prirodne signale.
– Problem nije u nedostatku hormona sitosti, već u načinu života koji često potiskuje njegov signal – kaže dijetolog Aleksandra Lišanin i objašnjava da male promene u svakodnevnim navikama mogu imati veliki efekat na metabolizam i kontrolu telesne težine.
Šta je važno?
Kako započinjete obrok – pažljivo planiranje prvih zalogaja može pojačati osećaj sitosti.
Tempo jedenja – sporije jedenje omogućava telu da prepozna signal sitosti.
Zdravlje creva – probiotici i vlakna podržavaju optimalnu funkciju crevne mikrobiote.
Kombinacija makronutrijenata – balans proteina, masti i ugljenih hidrata pomaže dužem osećaju sitosti.
Kretanje posle obroka – lagana šetnja pomaže metabolizmu i probavi.
Kvalitet sna – nedostatak sna smanjuje efikasnost hormona GLP‑1.
Metabolizam nije pitanje discipline ili „volje“, već biologije. Kada razumete i podržite signale tela, ono počinje da sarađuje – i rezultati dolaze prirodno.
Trik 1: Počnite obrok proteinima
Proteininajjače stimulišu hormon sitosti GLP-1. Uvrstite u obrok:
* Jaja
* Ribu
* Meso
* Mahunarke
Trik 2: Jedite polako
GLP-1 hormon sitosti šalje signal mozgu tek 10–20 minuta nakon početka obroka.
Brzo jedenje znači da telo može pojesti znatno više hrane pre nego što mozak registruje sitost.
Zaključak: Tempo obroka direktno utiče na hormonski odgovor i osećaj sitosti.
Trik 3: Hranite mikrobiom
Fermentabilna vlakna povećavaju GLP-1 signal. Uvrstite:
* Povrće
* Mleveno laneno seme
* Čia seme
Crevne bakterije koriste vlakna da proizvode molekule sitosti.
Trik 4: Kombinujte proteine i zdrave masti
Zdrave masti usporavaju pražnjenje želuca, pa sitost traje duže. Primeri:
* Maslinovo ulje
* Orašasti plodovi
* Avokado
* Masna riba
Trik 5: Krećite se posle obroka
10–15 minuta lagane šetnje:
* Poboljšava odgovor na inulin
* Stabilizuje nivo glukoze
* Pojačava efekat GLP-1
Trik 6: Spavajte dovoljno
Nedostatak sna menja hormone apetita:
* Smanjuje GLP-1 (hormon sitosti)
* Povećava grelin (hormon gladi)
* Pojačava želju za visokokaloričnom hranom
San je ključan za pravilnu hormonsku regulaciju apetita.
Zaključak
- Prirodni mehanizmi sitosti postoje – potrebno je samo da ih aktivirate, ističe Lišanin.