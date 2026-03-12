Prema istraživanjima, najbolje vreme za merenje je rano ujutro – odmah nakon buđenja, pre nego što bilo šta jedete ili pijete, i nakon što odete u toalet

Brojevi na vagi mogu značajno varirati tokom dana, tako da postoji vreme kada je merenje najtačnije i najkonzistentnije.

Prema istraživanjima, najbolje vreme za merenje je rano ujutro – odmah nakon buđenja, pre nego što bilo šta jedete ili pijete, i nakon što odete u toalet. Tada je vaše telo najstabilnije, slobodno od uticaja hrane, tečnosti ili hormonskih promena koje mogu privremeno povećati vašu težinu.

- Važno je da se merite svaki put u isto vreme kako biste dobili uporedive podatke - kaže nutricionistkinja Tereza ​​Đentile za portal Health.

Težina se prirodno povećava tokom dana, delimično zbog hrane i pića koje jedete, ali i zbog promena hormona ili povećanog unosa soli, što može izazvati zadržavanje vode. Drugim rečima, večernja vaga često ne pokazuje pravu promenu telesne težine, već samo dnevne fluktuacije koje su potpuno normalne.

Težina se prirodno povećava tokom dana, delimično zbog hrane i pića koje jedete, ali i zbog promena hormona ili povećanog unosa soli, što može izazvati zadržavanje vode Foto: Shutterstock

Koliko često bi trebalo da se merite?

Postavlja se i pitanje koliko često zapravo treba da se merite. Istraživanja pokazuju da ljudi koji se mere svaki dan često imaju više uspeha u gubitku težine. Redovno praćenje težine može pomoći u ranom otkrivanju promena i podstaći usvajanje zdravijih navika.

- Praćenje težine tokom vremena može biti korisno za vaše opšte zdravlje, bez obzira da li se merite kod kuće ili samo povremeno tokom lekarskog pregleda - objašnjava Ketrin M. Ros, straživač sa Medicinskog koledža Severne Karoline.

Za ljude koji pokušavaju da smršaju, mnogi stručnjaci preporučuju merenje težine najmanje jednom nedeljno, a često i svakodnevno, jer to olakšava primećivanje fluktuacija i može reagovati pre nego što težina počne značajno da se povećava. Džentile se slaže, rekavši da redovno merenje pomaže ljudima da se naviknu na prirodne fluktuacije telesne težine.

Ponekad su indikatori koji nemaju veze sa vagom čak i važniji od broja na vagi Foto: Shutterstock

Negativan efekat

Međutim, za neke ljude, merenje težine može imati negativan efekat. Ljudi koji imaju istoriju poremećaja u ishrani ili koji doživljavaju intenzivnu anksioznost zbog brojeva na vagi trebalo bi da se mere ređe ili uz podršku stručnjaka.

- Ako otkrijete da praćenje težine negativno utiče na vaše raspoloženje ili vam izaziva stres kada broj nije onakav kakav očekujete, važno je da potražite podršku - kaže nutricionistkinja Samer Kesel.

Kod određenih medicinskih stanja, kao što su srčana ili bubrežna insuficijencija, praćenje težine na vagi može biti važan deo vašeg lečenja jer iznenadne promene mogu ukazivati na zadržavanje tečnosti.

Ali stručnjaci naglašavaju da vaga nije jedina mera zdravlja. Promene u veličini odeće, laboratorijski rezultati, nivoi energije tokom dana ili poboljšanja fizičke kondicije često mogu pružiti još bolju sliku o tome kako vaše telo reaguje na promene načina života.

- Ponekad su indikatori koji nemaju veze sa vagom čak i važniji od broja na vagi. Kvalitetna ishrana, redovno vežbanje i dovoljno sna mogu značajno poboljšati vaše zdravlje, čak i ako se vaša telesna težina ne menja dramatično - kaže Kesel.