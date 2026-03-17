Izbor spreja za nos treba da zavisi od uzroka problema, jer pogrešna ili preduga upotreba određenih preparata može pogoršati simptome i oštetiti nosnu sluzokožu

Začepljen nos, curenje iz nosa i kijanje su simptomi koji nas teraju da posegnemo za prvim sprejom na polici u apoteci. Međutim, izbor pogrešnog proizvoda ne samo da neće rešiti problem, već može izazvati i ozbiljne neželjene efekte, uključujući zavisnost i hronično oštećenje sluzokože.

Gotovo da nema osobe koja se ne suočava sa neprijatnom začepljenošću nosa, pritiskom u sinusima i stalnim kijanjem sa dolaskom hladnijih dana ili sezone alergija. Nazalni sprejevi deluju kao brzo i logično rešenje jer deluju direktno na problematično područje. Ovo smanjuje sistemski efekat na ostatak tela i povećava efikasnost.

Međutim, ogromna razlika između vrsta sprejeva je ključna za pravilan tretman. Izbor zavisi od uzroka problema, bilo da je u pitanju prehlada, sinusitis, alergije ili jednostavno suv vazduh, a nepravilna upotreba može naneti više štete nego koristi.

Fiziološki rastvor Najbezbedniji i najosnovniji korak u nezi nosa, pogodan za sve uzraste, od novorođenčadi do trudnica, su fiziološki ili slani rastvori. To je sterilna mešavina soli i vode koja vlaži i smiruje iritirane nosne prolaze, razređuje gustu sluz i pomaže u ispiranju alergena poput polena, prašine, ali i virusa i bakterija.

Fiziološki rastvor je siguran sprej za nos koji vlaži sluzokožu, razređuje sluz i pomaže u ispiranju alergena i prljavštine

Pošto ne sadrže lekove, mogu se koristiti svakodnevno i neograničeno, a često se preporučuju kao preparat pre upotrebe drugih, lekovitih sprejeva.

Pazite na efekat povratne sprege

Na drugoj strani spektra su dekongestivni sprejevi, najčešće korišćeni, a istovremeno i najopasniji ako se ne koriste pravilno. Proizvodi koji sadrže aktivne sastojke poput oksimetazolina ili ksilometazolina deluju tako što sužavaju krvne sudove u nosnoj sluzokoži, drastično smanjujući otok i pružajući gotovo trenutno olakšanje i prohodnost disajnih puteva.

Iako su izuzetno efikasni za kratkoročno olakšanje jake kongestije izazvane prehladom, njihova upotreba nikada ne bi trebalo da se produžava duže od tri do pet dana zaredom. Duža upotreba dovodi do takozvanog rebound efekta, poznatog kao medikamentozni rinitis. Sluzokoža postaje „zavisna“ od leka, a krvni sudovi više ne mogu sami da regulišu protok krvi.

Rezultat je još teža i hronična kongestija nosa, koja se može rešiti samo kontinuiranom upotrebom spreja, stvarajući tako začarani krug zavisnosti i trajnog oštećenja sluzokože.

Za razliku od dekongestiva, za hronični alergijski rinitis i sinusitis lekari preporučuju nazalne kortikosteroidne sprejeve poput flutikazona i mometazona. Oni smanjuju upalu i otok sluzokože, rešavajući osnovni uzrok simptoma, ali efekat nije trenutan i zahteva nekoliko dana do nedelja redovne primene. Rizici su znatno manji nego kod oralnih steroida i sprejevi su bezbedni za dugotrajnu upotrebu pod nadzorom lekara.

Dekongestivni sprejevi efikasno olakšavaju kratkotrajnu začepljenost, ali duža upotreba može izazvati rebound efekat i oštetiti nosnu sluzokožu

Rešenja za konkretne probleme

Pored osnovnih grupa, postoje i specijalizovani sprejevi dizajnirani da ciljaju simptome. Antihistaminski sprejevi, poput onih sa azelastinom, deluju slično kao pilule protiv alergija blokirajući oslobađanje histamina, hemikalije odgovorne za alergijske reakcije. Efikasni su protiv kijanja, svraba i curenja iz nosa, a ponekad mogu izazvati gorak ukus u ustima ili pospanost.

Za pacijente kojima sam kortikosteroidni sprej nije dovoljan, dostupne su i kombinacije kortikosteroida i antihistaminika u jednom proizvodu, koje pružaju snažniji dvostruki efekat, ali se obično propisuju. Postoje i drugi, manje poznati tipovi, kao što su antiholinergički sprejevi koji ciljaju prekomerne vodenaste sekrete iz nosa, ili kromolin natrijum, koji stabilizuje mastocite i sprečava alergijsku reakciju.

Pre upotrebe, nežno ispustite nos da biste oslobodili disajne puteve. Promućkajte bočicu i držite glavu uspravno, blago nagnutu napred, nikada unazad.

Pravilna primena je ključna

Da bi bilo koji sprej bio efikasan, pravilna tehnika primene je ključna. Pre upotrebe, treba nežno izduvajte nos kako biste oslobodili disajne puteve. Bočicu treba promućkati, a glavu držati uspravno, blago nagnutu napred, nikada unazad. Vrh aplikatora se plitko ubacuje u nozdrvu, a mlaz je usmeren ka spoljašnjem zidu nosa, odnosno ka uhu ili oku na toj strani, a ne direktno ka nosnoj pregradi.

Pravilna tehnika primene spreja osigurava ravnomerno delovanje leka, smanjuje iritaciju sluzokože i povećava efikasnost tretmana

Ovo ravnomerno raspoređuje lek po sluzokoži i smanjuje rizik od iritacije ili krvarenja iz nosa. Dok prskate, treba nežno udisati kroz nos kako bi se lek bolje rasporedio. Nakon primene, treba izbegavati duvanje nosa najmanje nekoliko minuta. Važno je zapamtiti da sprejeve za nos ne treba deliti sa drugim ljudima kako bi se sprečilo širenje infekcija. Ako simptomi traju duže od deset dana, pogoršaju se ili su praćeni visokom temperaturom i jakim bolom u licu, potrebno je potražiti lekarski savet.