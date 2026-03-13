Žutika ili šimširka je grm čiji plodovi i koren sadrže berberin, biljno jedinjenje koje je poslednjih godina postalo popularno kao dodatak ishrani

Na društvenim mrežama poslednjih godina sve češće se pominje takozvani "prirodni ozempik", supstanca za koju mnogi veruju da može da pomogne u regulaciji telesne težine i metabolizma. Reč je o berberinu, biljnom jedinjenju koje se nalazi u nekim biljkama, poput žutike, a koje je postalo popularan dodatak ishrani.

Međutim, nova naučna analiza upozorava da je poređenje sa lekovima poput ozempika previše pojednostavljeno. Istraživači sa Medicinskog univerziteta u Vroclavu navode da dostupna istraživanja ne potvrđuju ideju da berberin deluje kroz jedan jasan i predvidiv mehanizam, niti da kod svih ljudi daje iste metaboličke efekte.

Biljke koje sadrže berberin Berberin je biljni alkaloid koji se prirodno nalazi u nekoliko biljnih vrsta. Najpoznatiji izvori su žutika (Berberis vulgaris), grm koji raste i u Evropi i na Balkanu, zatim kineski zlatni konac (Coptis chinensis) i kanadski zlatni koren (Hydrastis canadensis). Ova supstanca prisutna je i u mahoniji (Mahonia aquifolium), ukrasnom zimzelenom grmu koji se često sadi u parkovima i dvorištima. Upravo iz ovih biljaka najčešće se dobija berberin koji se koristi u suplementima.

Za razliku od hormonskih lekova, berberin ne deluje na jedan receptor niti funkcioniše poput hormona. Umesto toga, njegovo delovanje je mnogo složenije i, prema naučnicima, u velikoj meri zavisi od procesa koji se odvijaju u crevima.

Metabolizam počinje u crevima

Eksperimentalni podaci najviše podržavaju ideju da berberin deluje upravo u digestivnom sistemu, posebno kroz uticaj na crevne bakterije, upalne procese i stabilnost crevne barijere.

- Najbolje je proučen uticaj na mikrobiotu i njen odnos sa crevnom barijerom i upalnim procesima - objašnjava dr Ana Duda-Madej sa Medicinskog univerziteta u Vroclavu.

Prema njenim rečima, takozvana osa creva–mozaktrenutno je najperspektivnije objašnjenje za moguće metaboličke efekte berberina, ali je za razumevanje njegovog kliničkog značaja potrebno još istraživanja.

Drugim rečima, berberin verovatno ne "reguliše metabolizam" direktno, već utiče na biološko okruženje u kojem se ti procesi odvijaju.

Zašto efekti nisu isti kod svih

Jedan od glavnih zaključaka analize jeste da berberin ne deluje isto kod svih ljudi. Njegov efekat snažno zavisi od sastava crevne mikrobiote, koja se razlikuje od osobe do osobe.

- Berberin ne deluje u mikrobiološkom vakuumu. Njegovi efekti u velikoj meri zavise od mikrobiote - ističe dr Duda-Madej.

Zbog toga kod nekih ljudi može imati izraženiji protivupalni efekat, dok kod drugih više utiče na funkciju crevne barijere ili na određene metaboličke procese. Osobe koje su nedavno uzimale antibiotike ili imaju narušenu crevnu mikrobiotu mogu reagovati slabije ili sporije.

Moguće neželjene reakcije

Iako se na internetu često opisuje kao univerzalni dodatak za metabolizam, autori studije upozoravaju da je takva predstava pogrešna.

- Naziv "univerzalni metabolički suplement" potpuno je netačan. Mnogo preciznije bi bilo reći da je reč o modulatoru ose mikrobiota–imuni sistem - naglašava dr Duda-Madej.

Naučnici takođe upozoravaju da se u popularnim objavama često zanemaruju i moguće neželjene reakcije. Prema podacima američkog Nacionalnog centra za komplementarnu i integrativnu medicinu, berberin može izazvati probavne tegobe poput mučnine, bolova u stomaku, nadimanja, zatvora ili dijareje.

Takođe može da utiče na metabolizam brojnih lekova, uključujući pojedine antidiabetike, antikoagulanse i sedative, pa njegova upotreba zahteva oprez.