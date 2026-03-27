Pulsni pritisak dobija se iz dve vrednosti koje čine očitavanje krvnog pritiska. Krvni pritisak se meri u milimetrima živinog stuba (mm Hg).

Gornji broj naziva se sistolni pritisak – to je pritisak u arterijama kada srce kuca.

Donji broj je dijastolni pritisak – pritisak u arterijama između dva otkucaja srca.

Pulsni pritisak predstavlja razliku između ta dva broja.

Na primer, ako je krvni pritisak u mirovanju 120/80 mm Hg, pulsni pritisak iznosi 40. To se smatra zdravom vrednošću. Uopšteno, pulsni pritisak veći od 40 mm Hg može ukazivati na povećan zdravstveni rizik.

Praćenje pulsnog pritiska može pomoći lekarima da procene rizik od bolesti srca i krvnih sudova, kao što su srčani i moždani udar. Vrednosti veće od 60 predstavljaju faktor rizika za srčane bolesti, posebno kod starijih osoba.

Foto: Shutterstock

Glavni uzrok povećanog pulsnog pritiska kod starijih je ukočenost velikih arterija. Visok krvni pritisak, kao i nakupljanje masti, holesterola i drugih supstanci u zidovima arterija, mogu dovesti do njihovog očvršćavanja.

Što je pulsni pritisak veći, smatra se da su krvni sudovi krutiji i oštećeniji.

Lekovi za krvni pritisak ne moraju uvek da smanje pulsni pritisak. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se razumelo kako različiti lekovi utiču na pulsni pritisak kod različitih ljudi. Takođe je važno utvrditi da li njegovo snižavanje može smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara ili ublažiti posledice ovih stanja.

Foto: Shutterstock

Kako očuvati zdravlje srca i krvnih sudova?

Da biste održali srce i krvne sudove zdravim, preporučuje se:

ne pušite i ne koristite elektronske cigarete

hranite se zdravo

redovno se bavite fizičkom aktivnošću

održavajte zdravu telesnu težinu

kontrolišite stres

spavajte 7 do 9 sati dnevno

držite pod kontrolom krvni pritisak, holesterol i nivo šećera u krvi

Ove navike mogu značajno doprineti očuvanju kardiovaskularnog zdravlja i smanjenju rizika od ozbiljnih bolesti.