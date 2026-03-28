Vitamin D3 je efikasniji od D2 jer bolje podiže nivo aktivnog vitamina u organizmu i ima dugotrajnije dejstvo

Slušaj vest

Unošenje dovoljno vitamina D je veoma važno da biste se osećali najbolje moguće.

Poznat kao „sunčev vitamin“, neophodan je za jačinu kostiju, kao i za mentalnu i imunološku podršku. Neka istraživanja ukazuju na to da čak može usporiti starenje. Ali postoje dve vrste vitamina – vitamin D2 naspram vitamina D3 – koje mogu, blago rečeno, zbuniti posete prodavnicama sa suplementima. Dobra vest je da nedavna otkrića ukazuju na to da jedan deluje bolje od drugog. Konkretno, vitamin D3 je efikasniji od D2.

Ovo nije prvi put da istraživači aludiraju na ovo.

Sada postoji skup podataka koji potvrđuju da je vitamin D3 superiorniji za većinu ljudi kojima je potrebna suplementacija. Pregled 20 studija objavljenih u časopisu Nutrition Reviews otkrio je da vitamin D2 – poznat i kao ergokalciferol, koji se nalazi u biljkama i nekim obogaćenim namirnicama – značajno smanjuje nivo vitamina D u serumu u poređenju sa kontrolnom grupom koja nije uzimala suplement.

Nasuprot tome, vitamin D3 – poznat i kao holekalciferol, oblik vitamina koji koža proizvodi uz pomoć sunčeve svetlosti i koji se nalazi u životinjskim proizvodima poput masne ribe – pokazuje bolju efikasnost.

Zašto je vitamin D3 bolji izbor od D2?

Vitamin D2 može ometati metabolizam D3, smanjujući ukupnu količinu aktivnog vitamina D u organizmu. Vitamin D3 ima veću biološku raspoloživost i potenciju, što dovodi do većeg i dugotrajnijeg povećanja nivoa u serumu. Suplementacija D2 često smanjuje nivo D3 u krvi, čak i kada se ukupni vitamin D čini adekvatnim.

Foto: Shutterstock

Zbog toga neki stručnjaci smatraju da D2 više ne bi trebalo smatrati optimalnim suplementom, dok D3 pruža jače i dugotrajnije dejstvo. Ipak, osobe koje se pridržavaju biljne ishrane mogu se odlučiti za D2, iako je manje efikasan.

Ako vam je dijagnostikovan nedostatak vitamina D ili vam je lekar preporučio suplementaciju, važno je razgovarati o vrsti koju uzimate.

Vitamin D3 u ishrani za jake kosti Vitamin D3 možete uneti hranom poput lososa, skuše, sardina, jaja i obogaćene hrane kao što su žitarice i mleko. Vitamin D deluje zajedno sa kalcijumom, magnezijumom i vitaminom K za zdravlje kostiju, dok faktori poput izlaganja suncu, fizičke aktivnosti i uravnotežene ishrane i dalje ostaju ključni.

Pre nego što dodate suplement u svoju rutinu, konsultujte se sa lekarom koji može uraditi analizu krvi i utvrditi šta je vašem telu potrebno.

Dijetetski suplementi služe za dopunu ishrane i nisu lekovi, stoga budite oprezni pri njihovom uzimanju, naročito ako ste trudni, dojite ili dajete suplement detetu bez preporuke lekara.