Ljudi sa krvnom grupom O često imaju jači imuni sistem i otpornije krvne sudove, ali su podložniji norovirusu i problemima sa želucem

Krv se sastoji od različitih komponenti: crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca, plazme i trombocita. Njena uloga je da prenosi kiseonik, hranljive materije i proteine kroz telo, kao i da obavlja druge važne funkcije. Međutim, postoje različite krvne grupe koje su jedinstvene za svakog pojedinca.

Šta je krvna grupa?

Svi imamo krv koja cirkuliše kroz krvne sudove, ali ona nije ista kod svih ljudi. Krvna grupa određuje od koga osoba može da primi krv i kome može da je donira. Postoji ukupno osam krvnih grupa: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ i O-.

Antigen je supstanca koja izaziva reakciju imunog sistema. Prisustvo ili odsustvo dva antigena, A i B, na površini crvenih krvnih zrnaca određuje krvnu grupu osobe. Pored toga, postoje i brojni manji antigeni krvnih grupa.

Uz to, prisustvo ili odsustvo trećeg antigena, takozvanog Rh faktora (proteina), određuje da li je krvna grupa pozitivna ili negativna (Rh pozitivna ili Rh negativna).

Krvnu grupu nam prenose roditelji, ali čak i ako oboje imaju istu krvnu grupu, ne mora da znači da ćete je imati i vi. Postoji mnogo kombinacija, ali jedino što vam je zaista važno pored krvne grupe jeste da znate koju vrstu krvi imate u slučaju da morate da je dobijete transfuzijom.

Transfuzija krvi

Postoje stroga pravila kojih se mora pridržavati da bi transfuzija krvi bila bezbedna i uspešna. Krv mora biti pravilno usklađena kako bi se izbegle ozbiljne posledice. Pravila su sledeća:

Krvna grupa A+ može da donira samo A+ i AB+, a može da primi od A+, A-, O+ i O-

može da donira A+, A-, AB+ i AB-, a može da primi od A- i O-

može da donira B+ i AB+, a može da primi od B+, B-, O+ i O-

može da donira B+, B-, AB+ i AB-, a može da primi od B- i O-

može da donira samo AB+, a može da primi krv svih krvnih grupa

može da donira AB+ i AB-, a može da primi od A-, B-, AB- i O-

može da donira A+, B+, AB+ i O+, a može da primi od O+ i O-

može da donira svim krvnim grupama (poznata je kao univerzalni davalac), a može da primi samo od O-

Primanje neodgovarajuće krvi tokom transfuzije može imati ozbiljne, pa čak i smrtonosne posledice.

Ako osoba primi nekompatibilnu krv, njen imuni sistem burno reaguje i napada „stranu“ krv.

Može doći do zgrušavanja krvi, što može izazvati komplikacije kao što su:

otkazivanje bubrega

poremećaji cirkulacije

šok, pa čak i smrt.

Zato je izuzetno važno da krvne grupe budu pravilno označene.

Različite vrste davanja krvi

Takođe, mnogi ljudi ne znaju da postoji više vrsta davanja krvi. Doniranje „pune krvi“ je najčešće i najpoznatije.

Međutim, postoje i druge vrste donacija:

eritrociti (duple crvene ćelije)

trombociti

plazma, pri čemu svaka ima posebnu namenu.

Na primer, donacija trombocita putem afereze (postupak u kojem se iz krvi izdvaja samo jedna komponenta pomoću posebnog aparata) od ključnog je značaja u lečenju raka i kod transplantacija organa.

Ljudi sa nultom krvnom grupom - univerzalni davaoci Ljudi sa krvnom grupom 0 često se smatraju 'univerzalnim davaocima', ali i oni imaju svoje specifične zdravstvene rizike i koristi. Ova grupa ima do 35 odsto veći rizik od razvoja peptičkog ulkusa, što može biti povezano sa lakšim vezivanjem bakterije H. pilori za ćelije želuca.

Važnost poznavanja krvne grupe kod trudnica

Jedna grupa ljudi koja posebno mora da zna svoju krvnu grupu su trudnice, kako bi se odredio Rh faktor bebe, jer neusklađenost Rh faktora može dovesti do određenih zdravstvenih problema.

Može da dođe do teških posledica u trudnoći ukoliko je Rh faktor neusklađen između majke i bebe (majka Rh-, beba Rh +). Ovo je medicinski rešivo kada postoji uvid u Rh faktor.

Ipak, najvažniji razlog za poznavanje krvne grupe jeste situacija hitne medicinske pomoći, kada može biti potrebna transfuzija. Iako se krvna grupa uvek proverava pre transfuzije, važno je da je i sami znate – u slučaju zabune ili ljudske greške, ali i u vanrednim situacijama kada je potrebna donacija krvi.

Hitne službe često objavljuju koje krvne grupe nedostaju – a moguće je da je baš vaša među njima. Zato je dobro imati ovu informaciju, jer može biti korisna i kada pomažete drugima i kada štitite sopstveno zdravlje.

Pomoć drugima - doboljvoljni davaoci krvi

Usklađivanje kompatibilnih krvnih grupa je važno za transfuziju krvi. Poznavanje vaše krvne grupe i kompatibilnosti je ključno ako vam ikada zatreba transfuzija.

Pri svakom doniranju krvi proverava se krvna grupa i Rh faktor. Pri tome osobe sa krvnom grupom 0 Rh- važe za univerzalne davaoce, a osobe sa krvnom grupom AB Rh+ važe za univerzalne primaoce ostalih krvnih grupa.