Gubljenje težine je teško čak i kada sve radite kako treba – ne dozvolite da ovi ne tako očigledni faktori potkopaju vaše zdravstvene i fitnes ciljeve.

Ovo su 5 navika koje tajno uzrokuju povećanje telesne težine, prema rečima stručnjaka.

Nedostatak sna

Ako stalno idete u krevet kasnije nego što bi trebalo i spavate manje od sedam sati noću, mogli biste početi polako da dobijate na težini. Ne samo to, veća je verovatnoća da ćete se gojiti oko stomaka.

- Naši nalazi pokazuju da je skraćeni san, čak i kod mladih, zdravih i relativno mršavih osoba, povezan sa povećanim unosom kalorija, vrlo malim povećanjem telesne težine i značajnim povećanjem nakupljanja masti u abdomenu - kaže dr Virend Somers, dodajući da nedovoljan san preusmerava masnoće u opasniji visceralni deo.

Da li konzumirate više kalorija nego što mislite?

Ako niste svesni koliko kalorija unosite, moguće je da jedete više nego što mislite.

- Kalorijski deficit je pokretač gubitka težine. Hrana sa više vlakana i nemasnih proteina će vas više zasititi. Takođe je u skladu sa dijetetskim smernicama za promociju zdravlja i biće lakše stvoriti kalorijski deficit sa ovom vrstom hrane u poređenju sa ultra-prerađenom hranom - naglašava dr Niša Patel, medicinski direktor Programa za medicinu gojaznosti i metaboličko zdravlje.

Kalorijski deficit nastaje kada trošite više kalorija nego što unosite

Post nije za svakoga

Ako preskočite doručak i jedete više za ručak i večeru, nećete imati koristi od posta. Intermitentni post ima mnoge zdravstvene koristi, ali ono što jedete tokom perioda obroka i dalje je važno.

Post može biti alat koji pomaže pojedincima da smanje unos kalorija, jer na kraju dana, upravo smanjenje unosa kalorija zapravo podstiče gubitak težine. Važno je šta jedemo tokom tog osmočasovnog perioda. Fokusirajte se na kvalitet vaše ishrane, savetuje dr Patel.

Nedostatak treninga snage

Aerobne vežbe su, naravno, važne, ali održavanje mišića je ključno za zdravlje i dugoročno sagorevanje masti. Ako gradite mišiće, sagorevaćete masti, čak i ako vam težina ostane ista ili se čak malo poveća.

- Kada imate više mišića, vaš metabolizam se ubrzava i sagorevate masti. I bićete zdraviji u celini, bez obzira na to da li ćete dostići svoju ciljanu težinu - kaže endokrinolog i specijalista za gojaznost Marcio Gribeler, za kliniku u Klivlendu.

Hronični stres

Ako dozvolite da se stres nekontrolisano gomila, to može značajno uticati na vaše napore da izgubite težinu.

Hronični stres povećava nivo kortizola, usporava metabolizam i podstiče želju za masnom i slatkom hranom, što može doprineti gojenju

Veza između stresa i povećanja telesne težine je stvarna. Ti povišeni nivoi kortizola koji cirkulišu kroz vaše telo usporavaju vaš metabolizam i podstiču vašu želju za mastima i šećerima, navodi se u Klivlendskoj klinici.