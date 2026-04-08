Dva vitamina su ključna posle 50. godine: Većini ljudi nedostaju, a rešenje je jednostavno
Starost donosi mnogo lepih stvari više iskustva, mudrosti i često više slobode. Ali sa njom dolaze i određeni izazovi, uključujući smanjenu sposobnost tela da apsorbuje određene hranljive materije.
Najčešće su pogođeni vitamin D i vitamin B12, koji su važni za metabolizam i nivo energije, prema podacima Nacionalnog instituta za zdravlje SAD (NIH). Nutricionistkinja Erin Palinski-Vade objašnjava da starije osobe često proizvode manje želudačne kiseline, što otežava apsorpciju vitamina B12. Nedostatak ovih hranljivih materija može dovesti do umora, slabosti, pa čak i kognitivnog pada, prema NIH.
- Telo postaje manje efikasno u pretvaranju sunčeve svetlosti u vitamin D kako starimo - kaže Palinski-Vade.
Nedostatak ovih hranljivih materija može oslabiti kosti i učiniti ih poroznijim, a rizik se povećava sa godinama. Nakon menopauze, žene doživljavaju smanjenje lučenja određenih hormona, što ubrzava gubitak koštane mase.
Najbolji način da sprečite nutritivne nedostatke i moguće posledice po zdravlje, jeste da povećate unos hrane bogate vitaminima D i B12. Prevencija nudi predloge za obroke koji vam mogu pomoći da lakše zadovoljite svoje dnevne potrebe za ovim važnim vitaminima.
Jaја za doručak
Belanca su niskokalorična i niskomasna hrana, ali ako uklonite žumance, izbacujete i zdravu dozu vitamina D i B12. Zato preporučujemo da jedete cela jaja.
Napravite omlet sa sirom i povrćem ili prelijte jaje preko hleba ili avokada. Ne zaboravite da su i kuvana jaja ukusna.
Konzervirana tuna za ručak
Ova masna riba je dobar izvor vitamina D i B12. Takođe sadrži zdrave masti, kalijum i gvožđe, hranljive materije koje pomažu raznim proteinima da isporuče kiseonik telu.
Mlečni proizvodi poput jogurta često su obogaćeni vitaminom D, a pošto potiču od životinja, već su dobar izvor B12.
Možete staviti tunjevinu na krišku hleba ili napraviti salatu sa zelenom salatom, paradajzom, lukom, kukuruzom, prelivenom limunom i maslinovim uljem, posutom susamom, ili verziju sa tunjevinom i belim pasuljem.
Odrezak od lososa za večeru
Vitamin D je teško pronaći u prirodnoj hrani (osim ako nije posebno dodat), ali losos je izuzetak. Takođe je odličan izvor proteina i vitamina B6, koji pomaže u održavanju zdravog nervnog i imunog sistema.
Pržite ili pecite biftek i uparite ga sa zelenim povrćem ili salatom.
Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/zdravlje.Kurir.rs
Stalno ste umorni i nervozni? Možda vam nedostaje vitamin koji se retko proverava