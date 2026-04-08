KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Posle 50. godine, vitamin D i B12 su ključni za energiju, kosti i mozak – redovan unos kroz jaja, ribu i mlečne proizvode čuva zdravlje

Starost donosi mnogo lepih stvari više iskustva, mudrosti i često više slobode. Ali sa njom dolaze i određeni izazovi, uključujući smanjenu sposobnost tela da apsorbuje određene hranljive materije.

Najčešće su pogođeni vitamin D i vitamin B12, koji su važni za metabolizam i nivo energije, prema podacima Nacionalnog instituta za zdravlje SAD (NIH). Nutricionistkinja Erin Palinski-Vade objašnjava da starije osobe često proizvode manje želudačne kiseline, što otežava apsorpciju vitamina B12. Nedostatak ovih hranljivih materija može dovesti do umora, slabosti, pa čak i kognitivnog pada, prema NIH.

- Telo postaje manje efikasno u pretvaranju sunčeve svetlosti u vitamin D kako starimo - kaže Palinski-Vade.

Nedostatak ovih hranljivih materija može oslabiti kosti i učiniti ih poroznijim, a rizik se povećava sa godinama. Nakon menopauze, žene doživljavaju smanjenje lučenja određenih hormona, što ubrzava gubitak koštane mase.

Najbolji način da sprečite nutritivne nedostatke i moguće posledice po zdravlje, jeste da povećate unos hrane bogate vitaminima D i B12. Prevencija nudi predloge za obroke koji vam mogu pomoći da lakše zadovoljite svoje dnevne potrebe za ovim važnim vitaminima.

Jaја za doručak

Belanca su niskokalorična i niskomasna hrana, ali ako uklonite žumance, izbacujete i zdravu dozu vitamina D i B12. Zato preporučujemo da jedete cela jaja.

aja su izvanredan izvor vitamina D i B12, posebno ako jedete cela jaja Foto: Shuttershtock

Probajte ovo: Napravite omlet sa sirom i povrćem ili prelijte jaje preko hleba ili avokada. Ne zaboravite da su i kuvana jaja ukusna.

Konzervirana tuna za ručak

Ova masna riba je dobar izvor vitamina D i B12. Takođe sadrži zdrave masti, kalijum i gvožđe, hranljive materije koje pomažu raznim proteinima da isporuče kiseonik telu.

Probajte ovo: Za dodatni unos vitamina, napravite salatu od tunjevine sa grčkim jogurtom.

Mlečni proizvodi poput jogurta često su obogaćeni vitaminom D, a pošto potiču od životinja, već su dobar izvor B12.

Možete staviti tunjevinu na krišku hleba ili napraviti salatu sa zelenom salatom, paradajzom, lukom, kukuruzom, prelivenom limunom i maslinovim uljem, posutom susamom, ili verziju sa tunjevinom i belim pasuljem.

Odrezak od lososa za večeru

Vitamin D je teško pronaći u prirodnoj hrani (osim ako nije posebno dodat), ali losos je izuzetak. Takođe je odličan izvor proteina i vitamina B6, koji pomaže u održavanju zdravog nervnog i imunog sistema.

Losos je bogat vitaminom D i B12, kao i zdravim mastima koje podržavaju srce i mozak Foto: Shutterstock

Probajte ovo: Pržite ili pecite biftek i uparite ga sa zelenim povrćem ili salatom.