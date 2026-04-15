Da li imate dijagonalni nabor na ušnoj resici? Kod nekih ljudi, ovaj naizgled bezazleni nabor može dati nagoveštaj o zdravlju srca.

Poznat kao Frenkov znak, ovaj vidljivi nabor može ukazivati na promene u krvnim sudovima. Neke studije povezale su njegovo prisustvo sa većim rizikom od srčanih oboljenja, ali to obično nije nešto što lekari koriste za postavljanje dijagnoze.

Šta je Frenkov znak?

Frenkov znak je nabor ili bora koja se dijagonalno proteže preko ušne resice, obično pod uglom od oko 45 stepeni.

Može se pojaviti na jednom ili na oba uha i može biti slabo izražen ili veoma uočljiv. Kod nekih ljudi nabor se proteže preko većeg dela ušne resice ili se javlja na oba uha.

Odakle potiče naziv Frenkov znak?

Frenkov znak dobio je ime po dr Sandersu T. Frenku, koji je prvi opisao ovaj nabor 1973. godine, nakon što ga je primetio kod pacijenata sa anginom — bolom u grudima izazvanim smanjenim protokom krvi ka srcu.

Pošto je nabor lako uočiti, istraživači su nastavili da ispituju njegovu moguću vezu sa kardiovaskularnim problemima. Neki su takođe pretpostavili da je to znak prevremenog starenja, iako nema konačnih dokaza koji to potvrđuju.

Zašto zdravlje srca utiče na ušnu resicu?

Istraživači još uvek nisu potpuno sigurni zašto bi nabor na ušnoj resici mogao biti povezan sa zdravljem srca. Jedna od vodećih teorija jeste da on odražava promene u malim krvnim sudovima i strukturi kože.

Ušna resica sadrži sitne krvne sudove i elastična vlakna koja joj pomažu da zadrži oblik. Kako starimo, te strukture mogu da oslabe usled upale ili smanjenog protoka krvi.

Pošto se slične promene mogu desiti i u arterijama, ovaj nabor može predstavljati vidljivi pokazatelj onoga što se događa u krvnim sudovima širom tela.

Nedostatak protoka krvi može biti posledica ateroskleroze, odnosno nakupljanja plaka koji sužava i ukrućuje arterije i povećava rizik odsrčanih oboljenja.

Ako primetite dijagonalni nabor na ušnoj resici, nema razloga za paniku. Ipak, dobro je da to pomenete svom lekaru, naročito ako imate i druge faktore rizika povezane sa zdravljem srca

Da li je Frenkov znak zaista važan?

Možda jeste — ali nije dijagnostički alat, a stručnjaci se ne slažu u potpunosti oko toga koliko je pouzdan.

Neka istraživanja pokazala su da postoji značajna povezanost između Frenkovog znaka i srčanih oboljenja — oko 78 procenata ljudi sa srčanim bolestima imalo je i ovaj nabor.

Ipak, standardni faktori rizika za srčane bolesti i dalje su mnogo pouzdaniji pokazatelji rizika.

Detalji nabora takođe mogu imati značaj. Dublji nabori, više nabora ili prisustvo nabora na oba uha mogu biti povezani sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Šta bi trebalo da uradite ako primetite ovaj znak?

Ako primetite dijagonalni nabor na ušnoj resici, nema razloga za paniku. Ipak, dobro je da to pomenete svom lekaru, naročito ako imate i druge faktore rizika povezane sa zdravljem srca.

Najvažniji faktori rizika na koje treba obratiti pažnju su:

* visok krvni pritisak

* povišen holesterol

* visok nivo šećera u krvi

* nedostatak fizičke aktivnosti

* prekomerna telesna težina

Rizik možete smanjiti redovnim pregledima, uzimanjem propisane terapije i promenama načina života.

Iako Frenkov znak sam po sebi verovatno nije razlog za zabrinutost, ipak je dobra ideja obratiti pažnju na zdravlje srca ako ga primetite.

Ključne poruke