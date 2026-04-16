Položaj u kojem spavate direktno utiče na zdravlje kičme, držanje i pojavu bola, pa je ključno da telo tokom sna ostane u što neutralnijem položaju

Trećinu života provodite spavajući, a položaji tokom sna nisu pasivni jer utiču na mišiće, zglobove i zdravlje. Ne postoji jedan najbolji položaj za spavanje, već oni koji manje ili više opterećuju telo, dok je najvažnije održati pravilno poravnanje kičme u „S“ obliku. Kada se ta ravnoteža naruši, može doći do bola i nelagodnosti, pa je cilj prilagoditi položaj kako bi kičma bila u neutralnoj poziciji. Stručnjaci ističu da je udobnost ključna i da telo samo daje znakove kada položaj nije dobar.

Spavanje na stomaku

Kada ležite na stomaku, donji deo leđa se često prekomerno savija, dok se vrat savija na jednu stranu kako bi vam pomogao da dišete. Vremenom, ova kombinacija može stvoriti napetost, ukočenost, pa čak i hronični bol.

- Spavanje na stomaku je jedan od najgorih položaja jer može previše opteretiti leđa - kaže dr Gbolahan Okubadejo, ortopetski hirurg. „

Koristite nizak, čvrst jastuk (ili ga uopšte ne koristite) da biste izbegli naprezanje vrata i razmislite o stavljanju podupirača ispod stomaka kako biste smanjili naprezanje donjeg dela leđa. Takođe dr Okubadejo dodaje: - Obratite pažnju na svoj dušek. Potreban vam je dušek koji je malo čvršći, jer ako previše utonete, izazivate hiperlordozu u donjem delu leđa.

Fokusirajte se na vrat i kolena dok spavate na leđima

Pravilno spavanje na leđima može pomoći u ravnomernoj raspodeli težine i poravnanju kičme, ali dušek igra veliku ulogu u tome. Ako je previše mekan, glava i vrat će vam biti viši od leđa. Ako je previše tvrd, donji deo leđa neće imati potrebnu potporu. Najbolje je srednje tvrd, sa odgovarajućim jastukom. Takođe možete koristiti jastuk za podršku da biste držali vrat u ravni i pokušati da stavite jastuk ispod kolena da biste smanjili pritisak na donji deo leđa.

Pravilno spavanje na leđima može pomoći u ravnomernoj raspodeli težine i poravnanju kičme, ali dušek igra veliku ulogu u tome Foto: Shutterstock

Obratite pažnju na položaj nogu dok ste na boku

Spavanje na boku pomaže da kičma ostane u neutralnoj liniji, što smanjuje opterećenje mišića i zglobova.

- Spavanje na boku će vas dovesti u neutralan položaj, a neutralni položaj je poznat kao najsigurniji položaj za spavanje i najbolji odmor - kaže Okubadejo. Međutim, u ovom položaju treba da proverite u kom su položaju vaše noge, dodaje on.

Ako ste u „provokativnom položaju“ sa gornjom nogom savijenom i podignutom poput planinara, ispravljate kukove i donji deo leđa. Umesto toga, pokušajte sa fetalnim položajem: obe noge savijene, jedna podupire drugu kako bi vam kukovi bili ispravni i sprečili bol u leđima. Koristite jastuk između kolena da biste sprečili uvijanje tela napred ili jastuk za celo telo da biste sprečili uvijanje gornjeg dela ramena ka unutra.

Spavanje u sedećem položaju

Postoji razlog zašto mnogi ljudi koriste jastuk za vrat u obliku slova C na letovima. Ako često lete i često zaspite, najbolje je da spavate sa jastukom koji ima potporu kako bi se sprečilo da vam glava klizi na jednu stranu. Vaš vrat će vam biti zahvalan.

Kičmi je potrebno rasterećenje i tokom spavanja u sedećem položaju, pa treba izbegavati potpuno uspravan stav. Blago zavaljen položaj sa potporom za vrat najbolji za putovanja. Važno je da telo ne bude pod pravim uglom od 90 stepeni, već da bude blago zabačeno unazad kako bi se smanjio pritisak na kičmu.