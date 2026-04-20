Srčani i moždani udar, kao oblici kardiovaskularnih bolesti, među vodećim su uzrocima smrti. Faktori rizika uključuju porodičnu istoriju bolesti srca, pušenje, dijabetes, povišen holesterol i visok krvni pritisak. Prekomerna telesna težina dodatno povećava verovatnoću da se ovi rizici razviju.

Da li je vaše kardiovaskularno zdravlje optimalno? I da li ste smanjili rizik od ovih bolesti u budućnosti? Istraživanja pokazuju da malo ljudi može potvrdno da odgovori na ova pitanja.

Šta je kardiometaboličko zdravlje?

Kardiovaskularni sistem obuhvata srce, krv i krvne sudove. Kardiometaboličko zdravlje odnosi se na kombinaciju više faktora rizika koji utiču na ovaj sistem.

Istraživači su, u studiji objavljenoj u časopisu Journal of the American College of Cardiology, analizirali podatke više od 55.000 odraslih osoba kako bi procenili koliko ljudi ima optimalno kardiometaboličko zdravlje.

shutterstock_2187815213.jpg
Optimalno stanje podrazumeva da imate normalan krvni pritisak bez lekova, zatim optimalne nivoe šećera, holesterola i indeks telesne mase Foto: Shutterstock

Optimalno stanje podrazumeva da su ispunjeni svi sledeći kriterijumi:

  • indeks telesne mase i obim struka u zdravim granicama
  • normalan nivo šećera u krvi (bez lekova)
  • optimalan nivo holesterola (bez terapije)
  • normalan krvni pritisak (bez lekova)
  • bez znakova kardiovaskularnih bolesti (npr. prethodni infarkt ili moždani udar)

Rezultati koji zabrinjavaju

Rezultati su pokazali da je 2018. godine samo 6,8% ljudi imalo optimalno kardiometaboličko zdravlje – manje od jedne od 14 osoba.

Takođe je utvrđeno da:

  • se stanje pogoršava – ovaj procenat je bio 7,7% 2000. godine i 8,4% 2004.
  • su višak kilograma i povišen šećer u krvi glavni problemi
  • je procenat ljudi sa idealnom telesnom težinom pao sa 34% na 24%
  • je procenat onih sa normalnim šećerom pao sa 59% na 37%
indeks telesne mase shutterstock_1542509825.jpg
Indeks telesne mase važan je pokazatelj o stanju kardiometaboličkog zdravlja Foto: Shutterstock

Postoje i značajne razlike među grupama – lošije kardiometaboličko zdravlje češće je kod muškaraca, starijih osoba, osoba nižeg socioekonomskog statusa i nižeg obrazovanja.

Važno je napomenuti da su ovi podaci prikupljeni pre pandemije kovida 19, a postoje dokazi da su se tokom tog perioda fizička aktivnost smanjila, a nezdrave navike povećale.

Ima i pozitivnih pomaka

Uprkos zabrinjavajućim nalazima, istraživanje donosi i neke pozitivne pomake:

  • kod mlađih odraslih (20–34 godine) blago je porastao procenat onih sa optimalnim zdravljem
  • ukupno gledano, nivo holesterola se poboljšao
  • mnogi ispitanici imaju „srednje“ (ne loše) stanje, što znači da su male promene dovoljne za napredak

Kako da poboljšate svoje kardiometaboličko zdravlje?

Ovi podaci mogu delovati obeshrabrujuće, ali i kao poziv na akciju. Prevencija srčanog i moždanog udara svakako se isplati.

shutterstock_2477153851.jpg
Kao deo prevencije važno je da smanjite višak kilograma uz zdravu ishranu i više kretanja Foto: Shutterstock

Razmislite o svom zdravlju – da li može bolje?

Evo šta možete da uradite:

Poboljšanje kardiometaboličkog zdravlja nije uvek lako, zato je važno da se posavetujete sa lekarom i pratite napredak.

Rezultati pokazuju da većina ljudi ne čini dovoljno da spreči moždani i srčani udar i druge povezane bolesti. Dobra vest je da na veliki deo rizika možemo sami da utičemo.

Zato je pravo vreme da napravite male, ali važne korake ka boljem zdravlju.

Izvor: health.harvard.edu/zdravlje.kurir.rs

