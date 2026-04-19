Jedan od osnovnih razloga jutarnje podbulosti krije se u gravitaciji i često ide sa oticanjem stopala uveče

Buđenje sa natečenim licem može da bude neprijatno i estetski frustrirajuće, ali u većini slučajeva nije razlog za brigu. Ovaj problem često može da se ublaži jednostavnim promenama u ishrani i svakodnevnim navikama. Ipak, u pojedinim situacijama otok može da ukaže i na određeni zdravstveni problem, pa je važno da obratite pažnju na moguće uzroke.

Jedan od osnovnih razloga krije se u – gravitaciji. Dr Zakija Rahman, klinička profesorka dermatologije na Medicinskom fakultetu Stanford, za HuffPost objašnjava da se tokom dana tečnost spušta ka nogama, zbog čega mnogi uveče primećuju oticanje stopala. Međutim, tokom sna tečnost se zadržava u predelu lica, pa se ujutru javlja podbulost.

Ishrana i alkohol kao česti okidači

Velike količine soli i šećera u večernjim satima mogu da dovedu do zadržavanja tečnosti, objašnjava internistkinja dr Dona Kejsi za Livestrong. Otok se tada može javiti oko očiju, ali i na stomaku, rukama i stopalima, navodi Klivlend klinika.

Dovoljan unos tečnosti može da pomogne organizmu da izbaci višak vode i ublaži otok.

Čaša vina pred spavanje može da znači podočnjake ujutru

Sličan efekat ima i alkohol. Iako u početku deluje kao diuretik, on može da dovede do dehidratacije, zbog čega telo kasnije zadržava tečnost. Kako navodi Harvard Health Publishing, unos tečnosti šalje signal organizmu da nije u stanju dehidratacije, pa se višak vode lakše izbacuje.

Spavanje, hormoni i alergije

Predugo spavanje ili spavanje na stomaku može da dovede do nakupljanja tečnosti u licu. Dr Kejsi objašnjava da telo tokom sna duže zadržava vodu jer se ne izlučuje kao tokom dana. National Library of Medicine preporučuje da glavu tokom spavanja blago podignete dodatnim jastukom, kako bi se smanjilo zadržavanje tečnosti.

Hormonske promene, bilo pred menstruaciju ili u periodu menopauze, takođe mogu da dovedu do podbuhlosti lica i tela, uz prateće simptome kao što su razdražljivost, umor i želja za određenom hranom, odnosno valunzi, nesanica i promene raspoloženja. American College of Obstetricians and Gynecologists generalno savetuje smanjen unos soli, kofeina i alkohola, kao i izbor hrane bogate vlaknima, poput integralnih žitarica, mahunarki i povrća.

Ako se otok javlja uz crvenilo, svrab ili iritaciju, moguće je da je u pitanju alergijska reakcija. Uzrok mogu da budu polen, grinje, dlaka kućnih ljubimaca, novi deterdženti ili kozmetika. Hladne obloge i kreme sa hidrokortizonom mogu da pomognu, a prema Mejo klinici rashlađena krema može dodatno da umiri kožu.

Kada otok može da ukaže na problem

U nekim slučajevima, natečeno lice može da bude znak infekcije. Infekcije sinusa, zuba ili teže akne mogu da izazovu upalu i otok, uz bol, pritisak ili zapušen nos. Ako se otok pogoršava ili ne prolazi, potrebno je da se obratite lekaru kako bi se utvrdio uzrok i započelo lečenje.

Apneja u snu takođe može da bude uzrok jutarnje podbulosti. Ovo stanje podrazumeva prekide u disanju tokom spavanja, što može da dovede do hrkanja, umora i glavobolje. Češće se javlja kod starijih i osoba sa viškom kilograma, a prema Klivlend klinici u težim slučajevima može da se leči CPAP uređajem koji održava disajne puteve otvorenim.

Ređi, ali ozbiljniji uzroci Ponekad otok može da ukaže i na ozbiljnija stanja. Hipotireoza može da izazove blago oticanje lica uz umor i osetljivost na hladnoću. Kušingov sindrom dovodi do karakterističnog zaobljenog lica i naglog povećanja telesne mase, dok teške alergijske reakcije, poput anafilaksije, mogu da izazovu naglo oticanje lica i otežano disanje. U takvoj situaciji neophodno je da odmah potražite medicinsku pomoć.

Kako da smanjite jutarnju natečenost

Koliko će otok trajati zavisi od uzroka, ali zdrave navike mogu značajno da pomognu. Smanjen unos soli i šećera, dovoljan unos tečnosti i umeren unos alkohola prvi su koraci. Podizanje glave tokom spavanja i izbegavanje predugog ležanja na stomaku takođe mogu da smanje zadržavanje tečnosti.