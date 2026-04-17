Promuklost duža od 3 nedelje nije bezazlena: Šta sve može da stoji iza promene glasa?
Promuklost je čest simptom koji većina ljudi doživi bar jednom u životu, ali ga retko shvata ozbiljno. Iako je u najvećem broju slučajeva bezazlena i prolazna, stručnjaci upozoravaju da se uzrok ne može pouzdano proceniti bez pregleda. Upravo zato savremene smernice naglašavaju da dugotrajna promena glasa ne sme da se zanemari, jer pravovremena dijagnoza često znači jednostavnije i uspešnije lečenje.
Promuklost nije isto što i dijagnoza
Lekari prave jasnu razliku između promuklosti i disfonije. Promuklost je ono što pacijent oseća i opisuje, dok disfonija označava medicinski uočenu promenu kvaliteta glasa.
Do ovih promena dolazi kada se poremeti rad glasnih žica ili glasnica, bilo zbog upale, slabije pokretljivosti, oštećenja nerava ili promena poput polipa, cista i tumora. Problem može da nastane i zbog promena u sluzokoži, ožiljaka ili otoka, što remeti njihovu vibraciju i dovodi do izmenjenog glasa.
Koliko je česta i kada postaje zabrinjavajuća?
Promuklost pogađa čak trećinu odraslih tokom života, ali se mali broj ljudi javlja lekaru. Razlog je najčešće uverenje da će problem proći sam od sebe.
Ipak, iako su uzroci uglavnom bezazleni, do tri odsto slučajeva može da bude povezano sa malignim tumorima, a oko osam odsto sa neurološkim bolestima. Sa druge strane, benigna stanja poput čvorića ili polipa čine značajan deo slučajeva i često se uspešno leče.
Zato stručnjaci naglašavaju da se uzrok ne može pretpostaviti bez pregleda i da terapija ima smisla tek kada se postavi tačna dijagnoza.
Kada je pregled obavezan?
Prema savremenim smernicama ORL stručnjaka, promuklost koja traje duže od četiri nedelje zahteva pregled grkljana. Ranije se čekalo i do tri meseca, ali se danas insistira na ranijem reagovanju.
Pregled bi trebalo uraditi i ranije ako postoje upozoravajući znaci: otežano disanje, bol, kvržica na vratu, nedavna operacija ili dugogodišnje pušenje.
Osnovna metoda je fleksibilna laringoskopija – pregled tankom kamerom koja se kroz nos uvodi do grkljana. Postupak traje kratko, radi se bez anestezije i omogućava direktan uvid u glasnice.
Po potrebi se koristi i stroboskopija, koja detaljnije prikazuje njihovo kretanje, kao i dodatna snimanja.
Najčešći uzroci promuklosti
Uzroci mogu da budu funkcionalni, organski, neurološki ili sistemski.
- Kod funkcionalnih poremećaja nema vidljivih promena, ali dolazi do nepravilnog naprezanja mišića, često pod uticajem stresa. Ova stanja se najčešće uspešno leče glasovnom terapijom.
- Organski uzroci uključuju upale, naročito akutni laringitis koji je najčešće virusnog porekla, ali i hronične promene povezane sa pušenjem, refluksom kiseline ili iritacijama. Česte su i benigne izrasline poput čvorića, polipa i cista.
- Najozbiljniji uzrok su tumori grkljana. Dobra vest je da se oni često otkriju u ranoj fazi upravo zbog promuklosti kao prvog simptoma, kada je lečenje veoma uspešno.
Važne poruke za praksu
Stručne smernice naglašavaju da prvi korak nije terapija lekovima niti snimanje, već pregled glasnica. Takođe se ne preporučuju antibiotici niti terapija protiv refluksa bez potvrđene dijagnoze.
Poseban akcenat stavlja se na pravovremeno upućivanje pacijenata i praćenje simptoma, kako bi se izbeglo kašnjenje u dijagnostici bolesti koje mogu uspešno da se leče.
Izvor: Consultqd.clevelandclinic.org/Zdravlje.kurir.rs
