Zbog sve veće dostupnosti hrane i pića bogatih šećerom, njihova potrošnja je poslednjih decenija porasla iznad onoga što bi mnogi od nas smatrali zdravim

Slušaj vest

Šećeri su prisutni gotovo svuda u našoj ishrani. Nalaze se prirodno u hrani ili se dodaju raznim prehrambenim proizvodima i napicima. Izvori šećera u ishrani uključuju voće i voćne sokove, bezalkoholna pića, med, džemove i marmelade, proizvode od povrća (npr. kečap od paradajza), gotova jela, deserte i druge slatke poslastice.

Šećeri su važni kao direktan izvor energije za naš mozak i mišiće i imaju svoje mesto u zdravoj ishrani. Međutim, količina i vrsta hrane iz koje ih konzumiramo su važne. Zbog sve veće dostupnosti hrane i pića bogatih šećerom, njihova potrošnja je poslednjih decenija porasla iznad onoga što bi mnogi od nas smatrali zdravim.

Prekomerni unos šećera povezan je sa gojaznošću, dijabetesom tipa 2 i drugim zdravstvenim problemima. Zato se sve više postavlja pitanje: koliko šećera zapravo treba da konzumiramo dnevno?

Gde se šećer krije u našoj ishrani?

Šećer se nalazi u mnogim namirnicama, često na mestima gde ga ne očekujemo. Najčešći izvori su:

voće i voćni sokovi

gazirana i zaslađena pića

med, džemovi i marmelade

kečap i gotovi sosovi

industrijski pripremljena jela

deserti, kolači i slatkiši

Važno je razumeti da se šećer ne nalazi samo u slatkišima, već i u svakodnevnim „slanim“ proizvodima.

Foto: Shutterstock

Koliko šećera stručnjaci preporučuju dnevno?

Preporuka SZO

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje da slobodni šećeri čine manje od 10% dnevnog energetskog unosa, a za dodatne zdravstvene koristi čak i manje od 5%.

Za odraslu osobu to znači:

do 50 g šećera dnevno (10%)

idealno oko 25 g šećera dnevno (5%)

To je otprilike:

6 - 12 kašičica šećera

1 čaša gaziranog pića već može dostići dnevni maksimum

Preporuke EFSA-e

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) naglašava da unos dodatih i slobodnih šećera treba da bude što je moguće manji kao deo uravnotežene ishrane, bez jasne „bezbedne gornje granice“.

Foto: Shutterstock

Dodati, slobodni i prirodno prisutni šećeri – postoji li razlika?

Iako se šećeri često dele na prirodne, dodate i slobodne, oni su hemijski u suštini isti. Međutim, hrana koja prirodno sadrži šećere – kao što su žitarice, mahunarke, voće i povrće – obično takođe sadrži vlakna i druge hranljive materije, i stoga je zdravija od hrane koja sadrži uglavnom slobodne ili dodate šećere.

Visok unos slobodnih i dodatih šećera povezan je sa povećanim rizikom od mnogih bolesti koje se mogu sprečiti, dok šećeri iz ishrane bogate integralnim žitaricama, voćem i povrćem ne predstavljaju takav rizik.

Šećer naspram zdravlja

Prekomerni unos šećera povezan je sa:

prekomernom težinom

gojaznošću kod dece i odraslih

povećanim rizikom od metaboličkih bolesti

Zato većina stručnih smernica preporučuje ograničavanje unosa šećera, posebno iz zaslađenih pića i industrijskih proizvoda.

Kako smanjiti unos šećera u svakodnevnoj ishrani?

Nekoliko jednostavnih koraka može značajno smanjiti unos šećera:

zamenite gazirana pića vodom ili nezaslađenim čajem

čitajte etikete proizvoda

birajte prirodne izvore slatkoće (voće)

izbegavajte „skriveni šećer“ u gotovim jelima

smanjite količinu dodatog šećera u kafi i čaju

Šećer nije nužno „neprijatelj“ u ishrani, ali ono što je ključno je njegova količina. Svesnim izborom i boljim razumevanjem izvora šećera moguće je značajno poboljšati kvalitet vaše ishrane i vaše dugoročno zdravlje.