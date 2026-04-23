važno je da znate

Magnezijum je ključan za telo i san; iako suplementi mogu pomoći kod lošeg sna, najbolje je unositi ga kroz hranu bogatu ovim mineralom

Kvalitetan san često izostaje, pa mnogi posežu za suplementima. Među najčešće korišćenima je magnezijum – mineral koji učestvuje u brojnim procesima u organizmu i može pomoći u regulaciji sna.

Deluje tako što podržava rad neurotransmitera: smanjuje aktivnost glutamata i podstiče delovanje GABA neurotransmitera (Gama-aminobuterna kiselina, ključni neurotransmiter koji smiruje nervni sistem i podstiče relaksaciju). Takođe može doprineti i boljoj regulaciji melatonina, hormona koji je odgovaran za san.

Kada je najbolje da uzmete magnezijum?

Ako ga koristite za bolji san, preporuka je da se magnezijum uzima 30 do 60 minuta pre odlaska u krevet. To daje organizmu vreme da započne proces opuštanja.

Iako nema čvrstih dokaza da je večernje uzimanje uvek efikasnije od jutarnjeg, praksa pokazuje da ova rutina može pomoći – naročito ako se kombinuje sa smirujućim navikama poput čitanja ili prigušenog svetla.

Foto: Shutterstock

Koji oblik izabrati?

Nisu svi oblici magnezijuma isti:

Magnezijum bisglicinat (glicinat) – dobro se apsorbuje i ima blago umirujuće dejstvo

Magnezijum L-treonat – može imati dodatne koristi za nervni sistem

Sa druge strane magnezijum citrat i oksid mogu imati laksativni efekat, što može poremetiti san zbog noćnih odlazaka u toalet.

Koje doze se preporučuju?

Uobičajena preporuka za odrasle je 200–400 mg dnevno. Poželjno je početi sa manjom dozom i postepeno je prilagođavati, uz konsultaciju sa lekarom.

Foto: Shutterstock

Bezbednost i interakcije

Magnezijum je generalno bezbedan, ali:

može sniziti krvni pritisak (oprez kod osoba koje već uzimaju terapiju za hipertenziju)

može smanjiti dejstvo nekih lekova (određeni antibiotici i hormoni štitne žlezde)

Zato je važno napraviti razmak od nekoliko sati između uzimanja magnezijuma i lekova, kao i konsultovati se sa stručnjakom.

Navike koje dodatno poboljšavaju san

Suplementi mogu pomoći, ali osnova dobrog sna su svakodnevne navike:

spavajte najmanje sedam sati

idite na spavanje i budite se u isto vreme

budite fizički aktivni tokom dana (ali ne kasno uveče)

izlažite se dnevnom svetlu

neka spavaća soba bude tamna, tiha i prohladna (oko 18–20 °C)