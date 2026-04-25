Ovim testom se u pljuvački otkriva pepsin, enzim koji se normalno nalazi u želucu

Slušaj vest

Ako imate osećaj knedle u grlu, nadutost, često podrigivanje ili promuklost koja traje, moguće je da uzrok nije bezazlen kako na prvi pogled deluje. Ove tegobe često se dovode u vezu sa gastroezofagealni refluks, stanjem kod kog se sadržaj iz želuca vraća u jednjak i nadražuje sluzokožu.

Refluks se najčešće javlja nakon obilnog obroka ili kada legnete, jer tada dolazi do opuštanja mišića (sfingtera) koji razdvaja želudac i jednjak. Upravo tada može da se javi i osećaj kiseline u ustima, ali i simptomi koji nisu tipični, poput promuklosti ili stalnog "pročišćavanja grla".

Dugotrajne tegobe mogu da oštete jednjak Refluks nije samo neprijatna pojava posle jela, već stanje koje može da ostavi dugoročne posledice. Hronični gastroezofagealni refluks dovodi do stalnog nadražaja sluzokože jednjaka, što može da izazove upalu, bol i otežano gutanje. Vremenom mogu da nastanu i ranice, suženje jednjaka, pa čak i promene na ćelijama sluzokože koje nose povećan rizik od raka jednjaka. Zato učestale tegobe, poput gorušice i vraćanja kiseline, ne bi trebalo zanemariti.

Osim obilnih i masnih obroka i ležanja posle jela, među okidačima su i gojaznost, trudnoća, stres, kafa, alkohol i pušenje, kao i oslabljen mišić između želuca i jednjaka.

Da bi se potvrdilo da li je reč o refluksu, danas postoji jednostavna dijagnostička metoda - PEP test. Ovim testom se u pljuvački otkriva pepsin, enzim koji se normalno nalazi u želucu, ali ne bi trebalo da dospeva u usnu duplju. Njegovo prisustvo može da ukaže na to da se želudačni sadržaj vraća naviše.

Priprema za testiranje

Priprema za test je važna i podrazumeva da se pacijent prethodno konsultuje sa laboratorijom. Najčešće se savetuje da se uzorak pljuvačke uzme u tačno određenom trenutku, obično nakon pojave simptoma ili ujutru nakon buđenja, kako bi rezultat bio što pouzdaniji. Sam postupak je jednostavan i neinvazivan, a rezultat se dobija brzo.