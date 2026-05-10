Statini se generalno dobro podnose, ali kod manjeg broja pacijenata mogu da izazovu neželjene efekte. Najčešće su to bolovi i slabost u mišićima, blago povišeni enzimi jetre i, ređe, probavne tegobe. U retkim slučajevima može da dođe do ozbiljnijeg oštećenja mišića (rabdomiolize). Kod pojedinih pacijenata zabeležen je i blagi porast šećera u krvi.

Uprkos tome, koristi statina u smanjenju rizika od infarkta i moždanog udara u najvećem broju slučajeva nadmašuju potencijalne rizike, zbog čega se terapija uvodi uz redovne kontrole i individualnu procenu.