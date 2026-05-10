Plašite se nuspojava statina? Kardiolog otkriva druge opcije za snižavanje holesterola
Kada se kod pacijenata otkrije povišen LDL holesterol, statini su najčešće prvi izbor terapije, jer dokazano smanjuju rizik od infarkta i drugih kardiovaskularnih komplikacija. Ipak, u praksi nije retkost da ih neki ne podnose dobro, izbegavaju ih zbog straha od nuspojava ili terapija jednostavno ne daje dovoljan efekat. Šta tada raditi, otkriva kardiolog dr Borka Pezo na svom Instagram nalogu.
- Jedna od prvih alternativa je ezetimib. To je lek koji smanjuje apsorpciju holesterola iz creva. Može da utiče na oko 20 odsto smanjenja ukupnog holesterola i često ga dajemo u kombinaciji sa statinima, kako bismo mogli da koristimo manju dozu statina kada ga kombinujemo sa ezetimibom - objašnjava dr Pezo.
Prednost bez tegoba sa mišićima
Bempedoatna kiselina takođe smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti i komplikacija, kada je reč i o smrtnosti i o obolevanju, a može da se daje i u kombinaciji sa ezetimibom, čime se postiže snažniji efekat. Važno je i to što se ne aktivira u mišićima, pa kod ovog leka nema nuspojava u vidu tegoba sa mišićima, naglašava kardiolog.
Statini se generalno dobro podnose, ali kod manjeg broja pacijenata mogu da izazovu neželjene efekte. Najčešće su to bolovi i slabost u mišićima, blago povišeni enzimi jetre i, ređe, probavne tegobe. U retkim slučajevima može da dođe do ozbiljnijeg oštećenja mišića (rabdomiolize). Kod pojedinih pacijenata zabeležen je i blagi porast šećera u krvi.
Uprkos tome, koristi statina u smanjenju rizika od infarkta i moždanog udara u najvećem broju slučajeva nadmašuju potencijalne rizike, zbog čega se terapija uvodi uz redovne kontrole i individualnu procenu.
- Ako želimo snažno da delujemo na LDL i ništa od ovoga nije bilo dovoljno, možemo dodati lekove koji se zovu PCSK9 inhibitori. Daju se u injekcijama i mogu da snize LDL holesterol i do 60 odsto. Nekada ih dajemo zasebno, a nekada kombinujemo ove lekove kada je potreban posebno jak efekat. Svakom pacijentu se pristupa individualno, a vi se uvek i u vezi svega konsultujte sa svojim lekarom - poručuje dr Borka Pezo.