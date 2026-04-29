Slušaj vest

Injekcije peptida postale su najveći zdravstveni trik u svetu velnesa. Zagovornici veruju da ove injekcije mogu izgraditi mišiće, podmladiti kožu, zalečiti povrede i na druge načine promovisati vitalnost i dugovečnost.

Prema direktivi ministra zdravlja i socijalnih službi Roberta F. Kenedija mlađeg, Američka agencija za hranu i lekove (FDA) započela je pregled šest popularnih, ali ograničenih injekcionih peptida kako bi se utvrdilo da li ih američke apoteke mogu bezbedno proizvoditi.

- Tokom poslednjih 5 do 10 godina, peptidi su od nečega o čemu su pričali samo sportisti, naučnici i lekari za dugovečnost do nečega o čemu usputno čujete u grupnim ćaskanjima i na TikToku. Društvene mreže, podkasti i kultura influensera su zaista ubrzali svest - kaže dr Džen Sogol Eš, doktorka naturopatske i funkcionalne medicine.

Šta su peptidi i peptidni suplementi?

Peptidi su mali molekuli sastavljeni od kratkih lanaca aminokiselina. Telo prirodno proizvodi peptide, koristeći ih kao gradivne blokove za proteine.

- Ovi mali molekuli usmeravaju mnoge biološke funkcije u našem telu - kaže dr Gordon Krozje, lekar specijalizovan za integrativnu medicinu i medicinski direktor klinike Krozje u Orlandu, Florida. Oni mogu, kako kaže on, regulisati hormone, kontrolisati težinu, pomoći neuronima (nervnim ćelijama) da međusobno komuniciraju i aktivirati ili uticati na druge fiziološke procese.

Semaglutid ne samo da menja način na koji telo reaguje na gubitak telesne težine, već ima i druge efekte koji prevazilaze samo mršavljenje

Peptidni suplementi su sintetičke verzije ovih prirodnih peptida. Za razliku od peptida koji se uzimaju u obliku pilula, oni koji se primenjuju putem injekcije ili intravenski zaobilaze digestivni sistem, što generalno omogućava veću i bržu apsorpciju.

„Različite formulacije peptida mogu da pogode receptore u telu i imaju efekte slične lekovima“, objašnjava Spenser Nadolski, doktor osteopatije, lekar specijalista za gojaznost i lipide u Portidžu, Mičigen.

Uobičajeni injekcioni peptidi su insulin i GLP-1

Poznati primeri injekcionih peptida uključuju insulin, za lečenje dijabetesa, i agoniste GLP-1 (glukagon-sličan peptid-1), klasu injekcionih lekova za mršavljenje za lečenje dijabetesa i gojaznosti.

Složeni GLP-1 za mršavljenje, kao što su složeni semaglutid (pomaže da se smanji apetit i reguliše šećer u krvi) i složeni tirzepatid (deluje na više hormona koji utiču na glad i šećer), doživeli su porast popularnosti u poslednjih nekoliko godina tokom nestašice GLP-1 poznatih brendova.

Složeni lekovi su formulacije van brenda koje po narudžbini pravi farmaceut ili lekar. Generalno su jeftiniji od lekova poznatih brendova, ali ih nije odobrila FDA, što znači da ih agencija nije pregledala u pogledu bezbednosti, efikasnosti i kvaliteta. FDA napominje da složeni GLP-1 mogu predstavljati rizike.

Šta je eksperimentalni GLP-1 lek retatrutid? Retatrutid je eksperimentalni GLP-1 lek u kliničkim ispitivanjima koji, prema ranim podacima, može dovesti do većeg gubitka težine od semaglutida i tirzepatida jer deluje na više receptora za apetit i šećer u krvi.

Priča o potencijalnim benefitima ovih preparata podstiče rast njihove online kupovine, ali stručnjaci upozoravaju da retatrutid nije odobren od strane FDA niti dovoljno ispitan u kliničkim studijama, pa se svrstava u proizvode sivog tržišta, sa nepoznatim bezbednosnim profilom.