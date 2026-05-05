Iako se često mešaju, alergije i astma su različita stanja koja zahtevaju pravilno prepoznavanje i pristup lečenju

Slušaj vest

Astma je hronična bolest pluća koja je povezana sa upalom disajnih puteva i problemima sa disanjem. S druge strane, alergije su reakcije imunog sistema na supstance i generalno utiču na nos, kožu ili oči. Iako su to različita stanja, često se mešaju kao ista zbog sličnih simptoma, objašnjava dr Adul Rauf Vani, specijalista za pulmologiju, intenzivnu negu i medicinu spavanja, bolnice Fortis Džalandhar povodom Svetskog dana astme.

Tema Svetskog dana astme 2026 Svetski dan astme obeležava se svake godine prvog utorka u maju, a ove godine pada 5. maja. Tema za 2026. godinu glasi "Pristup antiinflamatornim inhalatorima za sve obolele - i dalje hitna potreba", čime se ukazuje na veliki problem dostupnosti osnovne terapije širom sveta. Iako je astma hronična bolest koja može da se drži pod kontrolom, milioni ljudi i dalje nemaju adekvatno lečenje, što povećava rizik od napada i smrtnog ishoda.

Alergije naspram astme

Dr Vani objašnjava da su astma i alergije dva različita stanja koja često postoje istovremeno i utiču na respiratorni sistem na različitim nivoima. Ipak dodaje da zbog sličnih simptoma, često se pogrešno poistovećuju.

Škola astme na Adi Ciganliji Povodom Svetskog dana astme, koji se obeležava danas 5. maja, Nacionalno udruženje obolelih od teške astme i Nacionalno udruženje "Alergija i ja" organizuju edukativni javni događaj pod nazivom "Škola astme - Naučite kako da dišete lakše". Cilj događaja je podizanje svesti o astmi, unapređenje informisanosti pacijenata i promocija zdravih stilova života kod osoba sa astmom i teškom astmom. Prema poslednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije, astma pogađa 363 miliona ljudi u svetu i uzrokuje oko 442.000 smrtnih slučajeva godišnje. Rasprostranjenost astme iznosi 9,1% kod dece, 11% kod adolescenata i 6,6% kod odraslih. Uprkos raspoloživim terapijama, mnogi pacijenti i dalje nemaju adekvatnu kontrolu bolesti, najčešće zbog nedovoljne informisanosti i pogrešne primene terapije. Svetski dan astme upravo je prilika da se to promeni. Događaj povodom Svetskog dana astme će se održati u subotu,9. maja 2026. godine, od 11:00 do 13:00 časova, na beogradskoj Adi Ciganliji, na samom početku šetališta, na Makiškoj strani.

- Kada udišemo komponente iz okoline kao što su polen, grinje i perut kućnih ljubimaca, imuni sistem pokušava da ih drži podalje od sistema. Međutim, u određenim slučajevima, imuni sistem može preterano reagovati i izazvati fiziološke probleme kao što su kijanje, začepljenje nosa i svrab. Alergije uzrokovane česticama prašine obično utiču samo na nos, grlo i oči - navodi pulmolog i dodaje da je astma, međutim, mnogo dublji problem.

- To je hronično stanje u kojem su disajni putevi ili upaljeni ili suženi, što uzrokuje probleme sa disanjem. Karakterišu je ponavljajuće epizode kratkog daha, stezanja u grudima i kašljanja, posebno noću ili rano ujutru.

Alergije mogu otvoriti put razvoju bronhijalne astme Foto: Shutterstock

Da li su alergije i astma povezane?

Govoreći o vezi između astme i alergija, dr Vani ističe da alergije mogu otvoriti put razvoju bronhijalne astme.

- Ljudi sa alergijama imaju mnogo veću verovatnoću da razviju astmu od onih koji je nemaju. Ovo je stanje gde isti polen koji vas tera da kijate može takođe izazvati stezanje u grudima. Ponekad hronična izloženost alergenima poput buđi može dovesti do razvoja ozbiljnijih bolesti kao što je hipersenzitivni pneumonitis, gde pluća počinju da se smanjuju ako se ne identifikuju i ne leče rano.

Važno Nelečena bronhijalna astma dovodi do oštećenja funkcije pluća i kvaliteta života. Akutni napad može biti opasan po život. Stoga je neophodna odgovarajuća procena od strane stručnjaka.

Studija iz 2024., objavljena u časopisu „Journal of Clinical Medicine“ ukazuje na snažnu povezanost alergija i astme, posebno u slučaju alergijske astme. Rezultati pokazuju da osobe sa alergijama imaju veći rizik od razvoja ovog oboljenja, jer oba stanja uključuju poremećen odgovor imunog sistema.