Pogrešan položaj tokom spavanja može neprimetno opterećivati kičmu i mišiće, pa se bol i ukočenost često javljaju već ujutru

Slušaj vest

Nije neobično da se probudite ujutru sa osećajem ukočenosti ili bolova, posebno ako ste stariji. To može biti povezano sa položajem u kojem spavate, jer neki položaji mogu vršiti značajan pritisak ili naprezanje na vaše telo, posebno na leđa, vrat i ramena.

- Pronalaženje udobnog položaja za spavanje u kojem su vam vrat i kičma poravnati je najbolji recept za dobar noćni san i jutro bez bolova - kaže dr Džordž Eldajri, lekar sportske medicine u Ortopedskom institutu Orlando Helt Džuet.

Leđa, vrat, ramena

Bol u leđima ujutru je često rezultat položaja spavanja koji vrši pritisak na kičmu, uzrokujući da se prirodna krivina leđa spljošti.

- Ljudi koji spavaju na stomaku često osećaju bolove u leđima ujutru, jer im stomak tone u krevet, što stvara naprezanje i stres na zglobove i mišiće u leđima - kaže dr Eldajri.

Kod većine ljudi, bol obično popušta kada počnu da se kreću, a ako bol ne nestane tokom dana, možda imate neki osnovni problem, kao što je iskliznuće ili hernijacija diska koja se pogoršava tokom spavanja.

Bol u ramenima tokom spavanja često je posledica lošeg položaja tela i nepravilne potpore, što može dodatno opteretiti zglobove i mišiće Foto: Shutterstock

Koji je položaj najrizičniji?

Ako ste se ikada probudili ujutru sa oštrim bolom u vratu, verovatno ste ga istegli dok ste spavali. Spavanje na stomaku je posebno teško za vrat, jer glava može biti okrenuta na jednu stranu satima, što opterećuje mišiće vrata. Prevrćanje tokom sna takođe može stvoriti napetost, a jastuci koji ne pružaju dovoljnu potporu ili ih ima previše često su uzrok bola.

Rame je najpokretljiviji zglob u telu, što ga čini posebno ranjivim, čak i tokom spavanja. Ako spavate na boku, rame nosi veliki deo težine gornjeg dela tela, a ruka ispod jastuka može dodatno opteretiti tetive rotatorne manžetne.

Saveti za olakšanje bola

Bez obzira na položaj spavanja, mali prilagođeni koraci mogu pomoći u prevenciji bola i ukočenosti. Ako spavate na leđima, stavite jastuk ispod kolena ili stopala kako biste smanjili pritisak na donji deo leđa. Koristite jastuk koji pravilno podržava vrat i glavu, poput memorijske pene.

Ako spavate na boku, izaberite jastuk koji drži kičmu u ravni i ne dozvoljava savijanje vrata. Ako spavate na stomaku, jastuk ispod karlice može smanjiti opterećenje donjeg dela leđa, dok bi jastuk za glavu trebalo da bude tanji.

Čvrstina dušeka takođe je važna: Previše mek dušek može dovesti do lošeg položaja kičme, dok previše tvrd može izazvati bol u kukovima i leđima.

Spavanje sa rukama ispod jastuka može opteretiti ramena i nerve, što često dovodi do bola, trnjenja i jutarnje ukočenosti Foto: Shutterstock

Šta još može pomoći?

Redovno istezanje može smanjiti napetost i ukočenost. Tople obloge pomažu opuštanju mišića, a masaža može dodatno ublažiti bol.