Loša cirkulacijamože izazvati hladne ruke i stopala, trnce i osećaj utrnulosti, a u ozbiljnijim slučajevima i bol ili pojavu rana na koži.Dobra vest je da se u mnogim slučajevima protok krvi može poboljšati jednostavnim promenama životnih navika.

Šta je loša cirkulacija?

Kada srce pumpa krv kroz telo, ono dostavlja kiseonik i hranljive materije tkivima. Ako je protok krvi smanjen, najčešće su pogođeni delovi tela poput ruku i stopala, koji postaju hladniji i osetljiviji.

U težim slučajevima može doći i do oštećenja tkiva i sporog zarastanja rana.

Znaci loše cirkulacije

Ako krv ne teče pravilno, mogu se javiti:

* trnci i „iglice“ u rukama i nogama

* hladne ruke i stopala

* bleda ili plavičasta koža

* utrnulost

* slabost mišića

* bol u nogama pri hodu

* oticanje vena

* rane koje sporo zarastaju

Uzroci loše cirkulacije

Loša cirkulacija se češće javlja sa godinama, ali može biti povezana i sa zdravstvenim stanjima kao što su:

* ateroskleroza (suženje arterija zbog masnih naslaga)

* periferna arterijska bolest

* visok krvni pritisak

* srčana insuficijencija

* dijabetes

* gojaznost

* Rejnoova bolest

Ova stanja otežavaju protok krvi, posebno ka ekstremitetima.

U težim slučajevima, loša cirkulacija može dovesti i do bola, dugotrajnih rana i čireva na koži, jer nedostatak protoka krvi uzrokuje propadanje tkiva

5 načina da poboljšate cirkulaciju

Podignite noge

Kada sedite ili ležite, podizanje nogu iznad nivoa srca pomaže povratku krvi ka srcu.

Budite fizički aktivni

Šetnja, plivanje, joga ili lagano istezanje poboljšavaju protok krvi. Preporučuje se najmanje 150 minuta umerene aktivnosti nedeljno.

Pijte dovoljno tečnosti

Hidratacija je važna jer krv sadrži veliki procenat vode. Preporučuje se 6–8 čaša vode dnevno.

Zdrava ishrana

Mediteranski tip ishrane, bogat voćem, povrćem, ribom i integralnim žitaricama, može pomoći u boljoj cirkulaciji i kontroli telesne težine.

Kompresione čarape

Mogu pomoći u smanjenju otoka i poboljšanju protoka krvi, ali ih treba koristiti uz savet lekara.

Šta bi trebalo izbegavati

* direktno grejanje ruku i stopala (rizik od opekotina)

* suvo četkanje kože (nema dokazane koristi)

* usku odeću koja pritiska krvne sudove

* pušenje, koje oštećuje krvne sudove

