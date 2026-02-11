Neobjašnjiv osip može biti prvi znak da hepatitis C polako oštećuje jetru – ignorisanje ovih simptoma može biti opasno po život

Hepatitis C je virusna infekcija jetre izazvana istoimenim virusom (HCV). Prenosi se putem krvi, najčešće intravenskom upotrebom droga, transfuzijama krvi pre uvođenja obaveznog testiranja, nesterilnim medicinskim i stomatološkim procedurama, tetoviranjem ili pirsingom u neadekvatnim uslovima, u trudnoći sa majke na dete. Infekcija često dugo protiče bez simptoma, ali kod velikog broja obolelih prelazi u hronični oblik i može dovesti do ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma.

Kako se osip povezuje sa hepatitisom C?

Prof. dr Ivana Milošević, infektolog, gastroenterohepatolog i profesor sa Medicinskog fakulteta u Beogradu za portal Zdravlje Kurir govori o tome kada osip na koži može biti znak hepatitis C i šta to znači za zdravlje jetre.- Najčešći simptomi hepatitisa C, ukoliko su prisutni, uključuju hroničan umor, malaksalost, slabost, smanjen apetit, mučninu, nelagodnost pod desnim rebarnim lukom, kao i bolove u zglobovima i mišićima. Kod mnogih pacijenata jedini nalaz su povišene vrednosti jetrenih enzima, bez izraženih kliničkih tegoba - istakla je naša sagovornica.

Važno Pored oštećenja jetre, kod hronično inficiranih mogu da postoje i druge kliničke manifestacije koje zahvataju druga tkiva i organe. Jedna od najvažnijih je oštećenje bubrega, zbog čega svi pacijenti sa povišenim vrednostima uree i kreatinina obavezno treba da se testiraju na virus hepatitisa C.

Hepatitis C je virusna infekcija jetre koja se prenosi krvlju, tetovažama, pirsingom ili sa majke na dete Foto: Shutterstock

Pored toga, mogu se javiti i promene na koži

- Osip u sklopu hepatitisa C nastaje kao posledica imunoloških reakcija organizma, a ne direktnog delovanja virusa na kožu. Najčešće je povezan sa stvaranjem posebne vrste proteina u krvi inficiranog, tzv. krioglobulina, kada se razvija mešovita krioglobulinemija. Kod bolesnika se opisuju vaskulitis malih krvnih sudova, lihen planus (hronična upalna bolest kože i sluzokože, koja se manifestuje malim, ljubičastim ili crvenkastim kvržicama ili ranicama koje svrbe), a ređe i porphiria cutanea tarda (retka bolest kože uzrokovana nakupljanjem porfirina, hemijskih supstanci koje učestvuju u stvaranju hemoglobina). Ove promene jasno ukazuju da HCV infekcija ima sistemsku prirodu i da utiče na praktično sve sisteme organa, a ne samo na jetru - objasnila je naša sagovornica.

Gde se javlja osip? Osip se najčešće javlja na potkolenicama i stopalima, gde se može videti purpura u vidu sitnih crvenih ili ljubičastih tačaka. - Može se pojaviti i na rukama, šakama i dekolteu, a kod lihen planusa i na sluzokoži usne duplje. Promene mogu biti praćene svrabom, peckanjem ili bolom.

Rani simptomi infekcije hepatitisom C

Akutna infekcija kod malog broja pacijenata daje simptome hepatitisa (malaksalost, povraćanje, mučnina, proliv, žutica) zbog kojih se pacijenti obraćaju lekaru.

- Najveći broj inficiranih, skoro 80 odsto, nema nikakve simptome akutne infekcije, koja prelazi u hroničnu, a da pacijent toga nije ni svestan.

Osip na koži može biti prvi znak da hepatitis C polako oštećuje jetru, a ignorisanje ovih simptoma može ugroziti zdravlje Foto: Shutterstock

Kasni simptomi

Ako se hronični hepatitis C ne leči, tokom godina mogu da se razviju simptomi i znaci ciroze jetre. - To uključuje izražen umor, gubitak telesne mase, tečnost u trbuhu, žuticu, poremećaje svesti usled hepatičke encefalopatije,otoke nogu i sklonost krvarenjima. Nažalost, kod ovih bolesnika moguć je i razvoj hepatocelularnog karcinoma.

Osip kao znak ozbiljnosti hepatitisa C Prisustvo osipa kod hepatitisa C ima važan klinički značaj jer često ukazuje na aktivnu hroničnu infekciju i postojanje imunološki posredovanih sistemskih komplikacija. Takav nalaz može značiti teži tok bolesti, veći rizik od drugih ekstrahepatičnih manifestacija i predstavlja dodatni razlog za započinjanje antivirusne terapije bez odlaganja.

Lečenje

- Lečenje osipa izazvanog hepatitisom C zasniva se pre svega na lečenju osnovne bolesti. Savremena terapija direktno delujućim antivirusnim lekovima dovodi do trajnog izlečenja infekcije kod velike većine bolesnika (preko 95 odsto), što najčešće rezultuje povlačenjem kožnih promena - rekla je prof. dr Milošević.

U zavisnosti od težine osipa, mogu se primeniti i simptomatske mere kao što su antihistaminici protiv svraba, lokalni ili sistemski kortikosteroidi, a u težim slučajevima vaskulitisa i dodatna imunosupresivna terapija u saradnji sa odgovarajućim specijalistima.

