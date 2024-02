Začarani krug steroida i njegove posledice: Hormonski poremećaj, sterilitet, srčani udar, otkazivanje bubrega...

Prema podacima istraživanja Antidoping agencije, od 600 ispitanika, 50 odsto njih je reklo da zna bar jednu osobu koja svakodnevno samoinicijativno koristi steroide, kao i da nema ništa protiv toga.

- Ljudi nerado priznaju da to koriste. Ti suplementi su neregulisani i većina potiče sa crnog tržišta, imaju dosta nečistoća... Problem je, u slučaju hormonskih preparata, da je osnovna supstanca štetna, a da ne govorimo o tim nečistoćama - rekla je za RTS doktor fizičke hemije Svetlana Stanišić.

Dodala je da je ponuda steroida na tržištu danas velika, počevši od testosterona, pa do sintetičnih proizvoda, a efekti su uvek isti, androgeni i anabolički.

„Anabolički su oni poželjni i odnose se na dobijanje mišićne mase, gubitak masnog tkiva, povećanje gustine kostiju, povećanje broja crvenih krvnih zrnaca, uglavnom i zadržavanje vode i povećanje krvnog pritiska. S druge strane, imamo androgene efekte koji nisu toliko poželjni“, kaže dr Stanišić.

Navodi da su među tim efektima gubitak kose i pojava akni.

- Rekreativci steroide uzimaju na preporuku svojih kolega i na osnovu saveta koje dobiju u teretani i svlačionici. Što se tiče efekata po zdravlje, oni zavise od doze - kaže gošća RTS-a.

Ističe da visoke doze testosterona mogu da utiču na kardiovaskularne probleme, stanje krvnih sudova postaje lošije, veće su šanse za formiranje tromba, a tu su i psihološke tegobe, povećani rizici od srčanog i moždanog udara i rizik od smanjenja lučenja sopstvenog testosterona.

Dr Stanišić kaže i da ima slučajeva da su muškarci sa 40 godina ostajali sterilni nakon višegodišnjeg korišćenja ovih preparata.

Registrovane su i smrti takmičara u bodibildingu

Problemi nastaju i sa prestankom upotrebe steroida. Među njima su, kako navodi dr Stanišić, depresija, razdražljivost, nesanica, gubitak telesne mase, problemi sa potencijom...

- Procenjuje se da, ako se steroidi koriste šest do 12 nedelja, što je obično ciklus upotrebe, mada neki koriste i više godina, nakod toga je potrebno i do nekoliko meseci da se organizam oporavi i za to se koriste lekovi - izjavila je dr Staniši

Sportisti koji duži vremenski period koriste steroide su u opasnoj situaciji i kod njih se takođe mogu javiti problemi.

- Registrovane su i smrti takmičara u bodibildingu, a dešava se i postepeno otkazivanje funkcionisanja jetre i bubrega, a zbog raznih hormonskih poremećaja, i rast grudi...

Uz steroide, neretko se koriste i razni suplementi. Dr Stanišić je analizirala i suplemente dostupne na tržištu. - Od 14 suplemenata, skoro svi su imali povećane koncentracije kofeina, dodala je doktorka i upozorila na rizik od srčanih udara kome ta supstanca može da doprinese.

Izvor: RTS/Kurir.rs