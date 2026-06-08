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Tokom letnjih meseci organizam prirodno traži lakšu i svežiju hranu koja ne opterećuje varenje, a istovremeno obezbeđuje dovoljno energije za svakodnevne aktivnosti. Kombinacija žitarica, povrća i kvalitetnih proteina može biti odličan izbor za uravnotežen i brz obrok koji se lako priprema i prilagođava različitim ukusima.

Potrebno je:

Porcija dovoljna je za tri osobe

  • 1/2 šolje sirove kinoe (skuvati po uputstvu)
  • 1 paprika, seckana na kockice
  • 1 krastavac, seckan na kockice
  • 200 g tofu sira
  • 2 kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja
  • 2 kašike limunovog soka
  • so i biber po ukusu
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Kinoa je odličan dodatak salatama jer ih obogaćuje proteinima, vlaknima i daje im veću nutritivnu vrednost i dugotrajniji osećaj sitosti Foto: Shutterstock

Priprema

Kinoju skuvati prema uputstvu i ostaviti da se prohladi. Zatim u većoj činiji pomešati kinoju, seckanu papriku, krastavac i tofu isečen na kockice. Dodati maslinovo ulje i limunov sok, pa začiniti solju i biberom. Sve dobro izmešati i poslužiti. Po želji se može dodati dodatni protein poput ribe, mesa ili kuvanih jaja.

Zbog čega su ove namirnice ključne?

Ovakvi lagani obroci su važni jer obezbeđuju balans između hranljivosti i lakoće varenja, pomažu u održavanju energije tokom dana i ne opterećuju organizam tokom visokih temperatura. Zbog toga su idealan izbor za letnju ishranu i mogu se lako prilagoditi različitim prehrambenim navikama.

Izvor: totallywellnes/Zdravlje.Kurir.rs

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