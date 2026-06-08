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Lagana, a hranljiva salata koja se lako priprema i predstavlja praktičan izbor za uravnotežen obrok u toku dana

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Tokom letnjih meseci organizam prirodno traži lakšu i svežiju hranu koja ne opterećuje varenje, a istovremeno obezbeđuje dovoljno energije za svakodnevne aktivnosti. Kombinacija žitarica, povrća i kvalitetnih proteina može biti odličan izbor za uravnotežen i brz obrok koji se lako priprema i prilagođava različitim ukusima.

Potrebno je:

Porcija dovoljna je za tri osobe

1/2 šolje sirove kinoe (skuvati po uputstvu)

1 paprika, seckana na kockice

1 krastavac, seckan na kockice

200 g tofu sira

2 kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja

2 kašike limunovog soka

so i biber po ukusu

Kinoa je odličan dodatak salatama jer ih obogaćuje proteinima, vlaknima i daje im veću nutritivnu vrednost i dugotrajniji osećaj sitosti Foto: Shutterstock

Priprema

Kinoju skuvati prema uputstvu i ostaviti da se prohladi. Zatim u većoj činiji pomešati kinoju, seckanu papriku, krastavac i tofu isečen na kockice. Dodati maslinovo ulje i limunov sok, pa začiniti solju i biberom. Sve dobro izmešati i poslužiti. Po želji se može dodati dodatni protein poput ribe, mesa ili kuvanih jaja.

Zbog čega su ove namirnice ključne?