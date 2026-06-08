Uobročena salata za zdravo mršavljenje: Nutricionista otkriva recept koji pruža sitost bez osećaja nadutosti
Tokom letnjih meseci organizam prirodno traži lakšu i svežiju hranu koja ne opterećuje varenje, a istovremeno obezbeđuje dovoljno energije za svakodnevne aktivnosti. Kombinacija žitarica, povrća i kvalitetnih proteina može biti odličan izbor za uravnotežen i brz obrok koji se lako priprema i prilagođava različitim ukusima.
Potrebno je:
Porcija dovoljna je za tri osobe
- 1/2 šolje sirove kinoe (skuvati po uputstvu)
- 1 paprika, seckana na kockice
- 1 krastavac, seckan na kockice
- 200 g tofu sira
- 2 kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja
- 2 kašike limunovog soka
- so i biber po ukusu
Priprema
Kinoju skuvati prema uputstvu i ostaviti da se prohladi. Zatim u većoj činiji pomešati kinoju, seckanu papriku, krastavac i tofu isečen na kockice. Dodati maslinovo ulje i limunov sok, pa začiniti solju i biberom. Sve dobro izmešati i poslužiti. Po želji se može dodati dodatni protein poput ribe, mesa ili kuvanih jaja.
Zbog čega su ove namirnice ključne?
Ovakvi lagani obroci su važni jer obezbeđuju balans između hranljivosti i lakoće varenja, pomažu u održavanju energije tokom dana i ne opterećuju organizam tokom visokih temperatura. Zbog toga su idealan izbor za letnju ishranu i mogu se lako prilagoditi različitim prehrambenim navikama.
Izvor: totallywellnes/Zdravlje.Kurir.rs