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Predijabetes je stanje u kojem je nivo šećera u krvi viši od normalnog, ali još nije dovoljno visok za dijagnozu dijabetesa tipa 2. Vrednosti šećera u krvi natašte između 5,6 i 6,9 mmol/L ukazuju na predijabetes, dok se dijabetes dijagnostikuje kada su 7,0 mmol/L ili više.

Bez promena životnih navika predijabetes može da preraste u dijabetes tipa 2, što povećava rizik od srčanih bolesti, oštećenja nerava i bubrega, kaže Nensi Oliveira, dijetetičar i edukator za dijabetes iz bolnice Brigham and Women's.

- Zbog toga se zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost smatraju osnovom lečenja. Nije reč o pojedinačnim namirnicama ili "superhrani", već o celokupnom obrascu ishrane. Važno je šta jedemo većinu vremena, a ne povremeni izuzeci - navodi Nensi Oliveira.

Kod predijabetesa organizam sve teže koristi insulin, hormon koji omogućava ćelijama da preuzmu glukozu iz krvi i iskoriste je za energiju. Zbog toga izbor namirnica može da utiče na nivo šećera u krvi i uspori ili spreči razvoj dijabetesa, dodaje nutricionista.

Čak i mali gubitak kilograma donosi korist

Zdrava ishrana i kontrola porcija mogu da pomognu u smanjenju telesne težine, što poboljšava osetljivost organizma na insulin. Istraživanja pokazuju da gubitak oko sedam odsto telesne mase može značajno da smanji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

gojaznost/mršavljenje/istraživanje
Koristi su moguće čak i kada mršavljenje nije veliko Foto: Shutterstock

- Međutim, koristi su moguće čak i kada mršavljenje nije veliko. Pojedini pacijenti izgube svega nekoliko kilograma, ali ipak ostvare poboljšanje vrednosti šećera i holesterola u krvi - ističe nutricionista.

Koje namirnice se preporučuju

Ishrana kod predijabetesa može da uključuje veliki broj namirnica: povrće bez mnogo skroba, voće, mahunarke, integralne žitarice, nemasne izvore proteina, mlečne proizvode sa manje masti i zdrave masnoće.

- Među preporučenim izborima su zeleno lisnato povrće, brokoli, karfiol, paprika i paradajz, pasulj i sočivo, riba, jaja, piletina, integralni hleb, ovsene pahuljice, smeđi pirinač, maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi i semenke. Najbolji izbor za piće su voda i nezaslađeni napici - savetuje Nensi Oliveira. 

Zašto su važni složeni ugljeni hidrati

Vrsta ugljenih hidrata koje jedemo može značajno da utiče na nivo šećera u krvi. Rafinisanim ugljenim hidratima, poput belog hleba, bele testenine, belog pirinča, slatkiša i zaslađenih napitaka, organizam brzo pristupa, pa oni izazivaju nagli porast glukoze u krvi.

Složeni ugljeni hidrati sadrže više vlakana i sporije se razgrađuju, zbog čega manje opterećuju regulaciju šećera. Nalaze se u integralnim žitaricama, mahunarkama i skrobnom povrću poput graška, kukuruza i batata.

merač šećera u krvi sa zdravim namirnicama u pozadini
Nagli skokovi šećera posle obroka su prvi znak poremećaja metabolizma Foto: Shutterstock

Namirnice koje bi trebalo ograničiti

Osobama sa predijabetesom savetuje se da ređe unose slatkiše, zaslađene napitke, beli hleb, belu testeninu, brzu hranu, prženu hranu i veće količine alkohola. Ove namirnice mogu da otežaju kontrolu šećera u krvi i doprinesu razvoju insulinske rezistencije.

Može li predijabetes da se preokrene?

Promene u ishrani i redovna fizička aktivnost mogu da vrate nivo šećera u krvi u normalne granice i tako zaustave napredovanje bolesti.

- Ključ je u navikama koje mogu dugoročno da se održavaju, jer se predijabetes može vratiti ukoliko se osoba vrati starom načinu ishrane i života. Redovno praćenje hemoglobina A1c, parametra koji pokazuje prosečan nivo šećera u krvi tokom prethodna tri meseca pomaže u proceni rizika od razvoja dijabetesa - poručuje Nensi Oliveira.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

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