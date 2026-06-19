Vrsta ugljenih hidrata koje jedemo može značajno da utiče na nivo šećera u krvi. Rafinisanim ugljenim hidratima, poput belog hleba, bele testenine, belog pirinča, slatkiša i zaslađenih napitaka, organizam brzo pristupa, pa oni izazivaju nagli porast glukoze u krvi.

Složeni ugljeni hidrati sadrže više vlakana i sporije se razgrađuju, zbog čega manje opterećuju regulaciju šećera. Nalaze se u integralnim žitaricama, mahunarkama i skrobnom povrću poput graška, kukuruza i batata.