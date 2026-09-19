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Ograničavanje perioda tokom kojeg se jede na osam sati dnevno moglo bi da bude povezano sa većim gubitkom kilograma nego kada je za obroke ostavljeno 12 sati, pokazala je objedinjena analiza pet kliničkih ispitivanja. Ipak, istraživači upozoravaju da rezultati ne znače da je upravo osam sati optimalno vreme za mršavljenje.

Studija, objavljena u časopisu "Nutrition & Diabetes", obuhvatila je 124 osobe prosečne starosti 47 godina, koje su pre istraživanja jele tokom približno 15 sati dnevno. Svi učesnici imali su najmanje jedan pokazatelj metaboličkog sindroma.

Osam, 10 ili 12 sati za obroke

Učesnici koji su praktikovali vremenski ograničenu ishranu jeli su tokom osam, 10 ili 12 sati dnevno, bez propisanog ograničenja kalorija ili vrste hrane. Istraživanja su trajala od tri do šest meseci.

Učesnici koji su praktikovali vremenski ograničenu ishranu skratili su period tokom kojeg su jeli za prosečno četiri sata dnevno i izgubili 2,18 kilograma u odnosu na početak istraživanja.

Ispitanici su u proseku izgubili 2,18 kilograma u odnosu na početak istraživanja Foto: Shutterstock

Grupa koja je jela tokom osam sati izgubila je u proseku 1,66 kg više od učesnika koji su jeli tokom 12 sati i kontrolne grupe. Međutim, razlika između režima od osam i 10 sati nije bila statistički značajna.

Analiza je pokazala i da je veće skraćivanje vremena tokom kojeg se jede bilo povezano sa većim gubitkom težine. Ta povezanost je, međutim, oslabila kada su istraživači uzeli u obzir godine, pol i početni indeks telesne mase (BMI).

Kraći period za jelo povezan i sa nižim pritiskom

Kada su analizirani drugi pokazatelji zdravlja, rezultati nisu bili tako ubedljivi. Kod učesnika koji su jeli tokom 10 sati zabeležen je veći pad sistolnog (gornjeg) krvnog pritiska nego kod onih sa režimom od 12 sati, ali nisu pronađene druge značajne razlike u krvnom pritisku, nivou glukoze natašte, trigliceridima, LDL i HDL holesterolu.