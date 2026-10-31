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Čorba od praziluka, krompira i šargarepe bogata je vlaknima, vitaminima i antioksidansima koji doprinose zdravlju digestivnog sistema, srca i imuniteta

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Čorba od praziluka, krompira i šargarepe jednostavan je i ukusan obrok koji prija posebno tokom hladnijih dana. Priprema se od lako dostupnih sastojaka, a uz nekoliko začina dobija bogat ukus i miris. Evo kako da je napravite:

Potrebno je kašika ulja

glavica crnog luka

čen belog luka

4 praziluka

3 šargarepe

300 g krompira

kašičica crvene paprike

kašika koncentrata paradajza

kašičica soli

½ kašičice timijana

½ kašičice bibera

1,5 l povrtnog bujona Priprema

Pripremite povrće. Praziluk očistite, operite i isecite na komade dužine oko 3 cm. Krompir oljuštite i isecite na tanke kriške, šargarepu na kolutove, a crni i beli luk sitno iseckajte.

Praziluk obezbeđuje vlakna i prebiotike koji podržavaju zdravu crevnu floru, dok krompir daje energiju zahvaljujući sadržaju složenih ugljenih hidrata i kalijuma Foto: Shutterstock

Propržite luk. U velikoj šerpi zagrejte kašiku ulja, dodajte crni luk i pržite ga na tihoj vatri oko pet minuta. Zatim dodajte beli luk i pržite još minut.

Dodajte povrće i začine. U šerpu ubacite praziluk i šargarepu, pa dinstajte oko pet minuta. Dodajte krompir, crvenu papriku, koncentrat paradajza, so, timijan i biber. Promešajte i nastavite da dinstate još pet minuta.

Skuvajte čorbu. Sipajte povrtni bujon, promešajte i kuvajte oko 40 minuta, dok povrće ne omekša. Na kraju probajte čorbu i po potrebi dodajte još soli ili drugih začina. Poslužite toplu.