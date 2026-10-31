Čorba od praziluka krije obilje vitamina i vlakana: Topli obrok za bolje varenje i jači imunitet
Čorba od praziluka, krompira i šargarepe jednostavan je i ukusan obrok koji prija posebno tokom hladnijih dana. Priprema se od lako dostupnih sastojaka, a uz nekoliko začina dobija bogat ukus i miris. Evo kako da je napravite:
Potrebno je
- kašika ulja
- glavica crnog luka
- čen belog luka
- 4 praziluka
- 3 šargarepe
- 300 g krompira
- kašičica crvene paprike
- kašika koncentrata paradajza
- kašičica soli
- ½ kašičice timijana
- ½ kašičice bibera
- 1,5 l povrtnog bujona
Priprema
Pripremite povrće. Praziluk očistite, operite i isecite na komade dužine oko 3 cm. Krompir oljuštite i isecite na tanke kriške, šargarepu na kolutove, a crni i beli luk sitno iseckajte.
Propržite luk. U velikoj šerpi zagrejte kašiku ulja, dodajte crni luk i pržite ga na tihoj vatri oko pet minuta. Zatim dodajte beli luk i pržite još minut.
Dodajte povrće i začine. U šerpu ubacite praziluk i šargarepu, pa dinstajte oko pet minuta. Dodajte krompir, crvenu papriku, koncentrat paradajza, so, timijan i biber. Promešajte i nastavite da dinstate još pet minuta.
Skuvajte čorbu. Sipajte povrtni bujon, promešajte i kuvajte oko 40 minuta, dok povrće ne omekša. Na kraju probajte čorbu i po potrebi dodajte još soli ili drugih začina. Poslužite toplu.
Čorba od praziluka bogata je vlaknima koja podstiču varenje, doprinose redovnoj stolici i duže održavaju osećaj sitosti. Praziluk sadrži vitamine A, C i K, kao i antioksidativna biljna jedinjenja koja doprinose normalnom funkcionisanju imunskog sistema i zdravlju srca.
Izvor: recepti.index.hr/ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs