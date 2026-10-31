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Čorba od praziluka, krompira i šargarepe jednostavan je i ukusan obrok koji prija posebno tokom hladnijih dana. Priprema se od lako dostupnih sastojaka, a uz nekoliko začina dobija bogat ukus i miris. Evo kako da je napravite:

Potrebno je

  • kašika ulja
  • glavica crnog luka
  • čen belog luka
  • 4 praziluka
  • 3 šargarepe
  • 300 g krompira
  • kašičica crvene paprike
  • kašika koncentrata paradajza
  • kašičica soli
  • ½ kašičice timijana
  • ½ kašičice bibera
  • 1,5 l povrtnog bujona

Priprema

Pripremite povrće. Praziluk očistite, operite i isecite na komade dužine oko 3 cm. Krompir oljuštite i isecite na tanke kriške, šargarepu na kolutove, a crni i beli luk sitno iseckajte.

čorba od praziluka
Praziluk obezbeđuje vlakna i prebiotike koji podržavaju zdravu crevnu floru, dok krompir daje energiju zahvaljujući sadržaju složenih ugljenih hidrata i kalijuma Foto: Shutterstock

Propržite luk. U velikoj šerpi zagrejte kašiku ulja, dodajte crni luk i pržite ga na tihoj vatri oko pet minuta. Zatim dodajte beli luk i pržite još minut.

Dodajte povrće i začine. U šerpu ubacite praziluk i šargarepu, pa dinstajte oko pet minuta. Dodajte krompir, crvenu papriku, koncentrat paradajza, so, timijan i biber. Promešajte i nastavite da dinstate još pet minuta.

Skuvajte čorbu. Sipajte povrtni bujon, promešajte i kuvajte oko 40 minuta, dok povrće ne omekša. Na kraju probajte čorbu i po potrebi dodajte još soli ili drugih začina. Poslužite toplu.

Zašto je dobra čorba od praziluka?

Čorba od praziluka bogata je vlaknima koja podstiču varenje, doprinose redovnoj stolici i duže održavaju osećaj sitosti. Praziluk sadrži vitamine A, C i K, kao i antioksidativna biljna jedinjenja koja doprinose normalnom funkcionisanju imunskog sistema i zdravlju srca.

Izvor: recepti.index.hr/ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

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