10 principa intuitivne ishrane: Kako da se hranite bolje bez držanja dijete

Koncept intuitivne ishrane postoji još od sedamdesetih godina prošlog veka, a 1995. godine dve nutricionistkinje Evelin Triboli (Evelyn Tribole) i Elis Reš (Elyse Resch) objavile su knjigu „Intuitivna ishrana”, koja je od tada mnogim ljudima vodič za razvoj zdrave veze između tela, hrane i uma. Ključna stvar u ovom konceptu je slušati potrebe svog tela – što dovodi do zadovoljstva, samopouzdanja i blagostanja.

Odbacite mentalitet dijete

Izbacite knjige o dijetama i članke iz časopisa koji vam nude lažnu nadu da ćete brzo, lako i trajno izgubiti težinu.

Ako dopustite da tinja čak i mala nada da nova i bolja dijeta ili plan ishrane možda vrebaju iza ugla, to će vas sprečiti da budete slobodni ponovo u otkrivanju intuitivnog hranjenja.

Naljutite se na kulturu ishrane koja promiče mršavljenje i laži koje su vas dovele do toga da se osećate kao da ste neuspešni svaki put kad nova dijeta prestane da deluje i vi ponovo dobijete svu težinu.

Poštujte svoju glad

Održavajte svoje telo biološki hranjenim odgovarajućom energijom i ugljen hidratima.

U protivnom možete izazvati iskonski nagon za prejedanjem.

Kad jednom dođete do trenutka preterane gladi, sve namere umerenog, svesnog jedenja su prolazne i nebitne. Naučiti poštovati ovaj prvi biološki signal postavlja znak za ponovnu izgradnju poverenja u sebe i u hranu.

Prekinite borbu sa hranom

Dajte sebi bezuslovnu dozvolu za jelom. Ako branite sebi određenu hranu, to vas može dovesti do intenzivnog osećaja uskraćenosti koji posle prerasta u žudnju. Ta žudnja obično završava prejedanjem i krivicom. Neka hrana postane vaš prijatelj.

Isključite policajca u glavi

Glasno zavrištite "ne" mislima u svojoj glavi koje govore da ste “dobri” jer jedete minimalno kalorija ili “loši” jer ste pojeli komad čokoladne torte. Policija za hranu prati nerazumna pravila koja je stvorila kultura ishrane.

Otkrijte faktor zadovoljstva

Japanci imaju mudrosti da zadržei zadovoljstvo kao jedan od svojih ciljeva zdravog života.

U našoj prisili da se pridržavamo kulture ishrane, često zanemarujemo jedan od najosnovnijih darova postojanja – užitak i zadovoljstvo koji se mogu pronaći u iskustvu ishrane.

Osetite svoju sitost

Kako biste poštovali svoju sitost, morate verovati da ćete sebi dati hranu koju želite. Slušajte telesne signale koji vam govore da više niste gladni.

Budite ljubazni prema svojim emocijama

Prvo, shvatite da ograničenje hrane, i fizičko i mentalno, može, samo po sebi, izazvati gubitak kontrole, što se može činiti kao emocionalno jedenje. Teskoba, usamljenost, dosada i ljutnja su emocije koje svi doživljavamo tokom života. Svaki ima svoj okidač, a svaki ima svoje smirenje.

Hrana neće popraviti nijedan od ovih osećaja. Može kratkoročno utešiti, odvratiti pažnju od boli ili vas čak umrtviti. Ali hrana neće rešiti problem.

Poštujte svoje telo

Prihvatite svoj genetski nacrt. Baš kao što osoba s brojem cipela osam ne bi očekivala da će se realno ugurati u broj šest, jednako je uzaludno (i neugodno) imati slična očekivanja o veličini tela. Ali uglavnom, poštujte svoje telo kako biste se bolje osećali o tome ko ste.

Kretanje—osetite razliku

Zaboravite militantno vežbanje. Samo se aktivirajte i osetite razliku.

Preusmerite svoj fokus na to kako se osećate dok pomerate telo, a ne na učinak vežbanja sagorevanja kalorija. Ako se usredsredite na to kako se osećate nakon vežbanja, na primer napunjeni energijom, to može napraviti razliku između otkotrljanja iz kreveta i brze jutarnje šetnje ili uključivanja alarma za odgađanje ustajanja.