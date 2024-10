Koje su sve funkcije joda u organizmu, koje namirnice ga najviše sadrže i šta ukazuje na to da postoji nedostatak ovog minerala u telu, objašnjava Tatjana Popović, health coach i nutricionista.

Jod je esencijalan mineral sa ključnim ulogama u organizmu. Od regulacije metabolizma i podrške kardiovaskularnom zdravlju, do očuvanja zdravlja kože i kose, ovaj mineral je važan za brojne fiziološke procese.

Jod igra važnu ulogu u održavanju zdravlja kože i kose. Osobe koje imaju nedostatak joda često imaju suvu i iritiranu kožu, sklone su opadanju kose i pojavljuju im se lomljivi nokti. To je zato što ovaj mineral podstiče proizvodnju kolagena, koji je ključan za elastičnost kože, i pomaže u održavanju hidratacije, što doprinosi njenom mladolikom izgledu.

Jodirana so

Jodirana so je jedan od najrasprostranjenijih izvora joda u ishrani širom sveta. Korišćenje jodirane soli pomaže u prevenciji nedostatka joda, koji može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući gušavost i poremećaje štitne žlezde. Međutim, važno je ograničiti unos soli kako bi se izbegle negativne posledice prekomerne konzumacije natrijuma, a preporučuje se unositi so umereno.