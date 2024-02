Traženje loših vesti šteti mentalnom zdravlju: Evo kako da povratite kontrolu nad svojim životom

"Doomscrolling" (traženje loših vesti na pametnom telefonu) ili "doomsurfing" (traženje loših vesti na računaru) može izazvati zavisnost ako ste stalno izloženi negativnim vestima i događajima.

Šta je Doomscrolling?

Doomscrolling je kontinuirano konzumiranje tužnog, zastrašujućeg ili negativnog sadržaja putem internet stranica, aplikacija ili društvenih medija. Tokom pandemije kovid-a, mnogi ljudi su koristili doomscrolling za:

Istraživanja su pokazala da doomscrolling može dovesti do preopterećenja informacijama, stresa , promene raspoloženja i anksioznosti , čak i a da osoba to ne primeti.

Koja grupa ljudi pribegava ovom ponašanju?

Prema istraživanju, ljudi sa visokim nivoom neuroticizma su skloniji da se upuste u propadanje. Neuroticizam je jedna od pet velikih osobina ličnosti, zajedno sa otvorenošću, savesnošću, ekstrovertnošću i prijatnošću. Ova osobina je povezana sa emocionalnom nestabilnošću i većom verovatnoćom da će osoba doživeti ili reagovati na psihološki stres.

Istraživači su rekli da ljudi sa visokim nivoom neuroticizma jače reaguju na negativne emocije. Takođe su rekli da bi ove osobe mogle da se pomere i zbog njihove sklonosti ka takvim reakcijama i zato što imaju nisko samopoštovanje i često se osećaju tužno.

Zašto Doomscrolling izaziva zavisnost?

Kada je čovekov mozak stalno izložen negativnim vestima, tada će osoba stalno imati želju da traži iste. Psihijatar Ken Jeger rekao je za magazin health da sve nas može privući nešto negativno jer nam to može fizički naškoditi.

Međutim, psihijatar Tea Galager primećuje da mnogi nisu ni svesni tog listanja vesti:

- Ljudi imaju pitanje, žele odgovor i pretpostavljaju da će se osećati bolje ako ga dobiju. Zato nastavljaju da skroluju u nedogled. Mnogi ljudi misle da će to pomoći, ali onda se osećaju gore - kaže Galager.

Uticaj doomscrollinga na fizičko zdravlje

Doomscrolling može postati navika koja uzrokuje da osoba zanemaruje druge aktivnosti, obaveze i svakodnevni život. Magazin Very Well Health navodi da to može značiti: