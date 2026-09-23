Aleksandra Lišanin ukazuje da među nalazima koji mogu da pomognu da se bolje razumeju umor, slabost, opadanje kose i druge tegobe spadaju i feritin, vitamin D i kortizol.

- Feritin govori o zalihama gvožđa, koje mogu da budu niske čak i kada je serumsko gvožđe u referentnom opsegu, dok vitamin D ima važnu ulogu u funkcionisanju imunog sistema, a njegov nedostatak je češći kod osoba sa autoimunim bolestima štitaste žlezde. Kortizol se posmatra u kontekstu simptoma i kompletne anamneze - nije važno samo da li je povišen ili snižen, već i da li postoji poremećena regulacija HPA ose, odnosno osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda - objašnjava dijetolog.