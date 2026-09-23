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Kod osoba sa Hašimoto tireoiditisom pažnja je s razlogom usmerena na hormone štitaste žlezde, ali postoje i drugi nalazi koje ne bi trebalo zanemariti. Jedan od njih je vitamin B12, čiji se nedostatak kod ovih osoba javlja češće nego kod ljudi koji nemaju ovu bolest, ukazuje na svom Instagram profilu Aleksandra Lišanin, nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine. 

- Kod osoba sa Hašimotom češće se javljaju i druga autoimuna oboljenja. Neka od njih, poput autoimunog gastritisa, mogu da oštete ćelije želuca koje stvaraju unutrašnji faktor (intrinsic factor), neophodan za apsorpciju vitamina B12 - navodi Lišanin.

Šta nedostatak B12 može da izazove

Vitamin B12 neophodan je za normalno funkcionisanje nervnog sistema, a njegov nedostatak može da bude povezan sa trnjenjem šaka i stopala, osećajem peckanja i poremećajem ravnoteže.

- Važan je i za normalno funkcionisanje mozga, pa nedostatak može da bude povezan sa problemima sa koncentracijom, pamćenjem i mentalnom jasnoćom - objašnjava dijetolog.

Još tri važne analize

Aleksandra Lišanin ukazuje da među nalazima koji mogu da pomognu da se bolje razumeju umor, slabost, opadanje kose i druge tegobe spadaju i feritin, vitamin D i kortizol.

- Feritin govori o zalihama gvožđa, koje mogu da budu niske čak i kada je serumsko gvožđe u referentnom opsegu, dok vitamin D ima važnu ulogu u funkcionisanju imunog sistema, a njegov nedostatak je češći kod osoba sa autoimunim bolestima štitaste žlezde. Kortizol se posmatra u kontekstu simptoma i kompletne anamneze - nije važno samo da li je povišen ili snižen, već i da li postoji poremećena regulacija HPA ose, odnosno osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda - objašnjava dijetolog.

B12 je neophodan i za stvaranje zdravih crvenih krvnih zrnaca, odnosno eritrocita, a njegov nedostatak može da dovede do megaloblastne anemije. Učestvuje i u metabolizmu homocisteina, pa nedostatak vitamina B12 može da dovede do povećanja njegovog nivoa u krvi i razvoja kardiovaskularnih bolesti.

prikaz želuca pod upalom
Uz Hašimoto se češće javljaju druga autoimuna oboljenja koja mogu da smanje apsorpciju vitamina B12 Foto: Shutterstock

Šta uraditi ako nedostaje B12

Lišanin savetuje da se nivo vitamina B12 proveri u saradnji sa lekarom koji vodi pacijenta.

- Ako se utvrdi nedostatak, ishrana, pravilna suplementacija i otkrivanje uzroka mogu da pomognu u njegovoj korekciji. Najbolji izvori su crveno meso, ribe (skuša, sardina, losos), jaja i džigerica - poručuje dijetolog. 

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Aleksandra Lišanin vitamin d/hašimoto
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