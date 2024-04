5 vitamina i minerala za bolji imunitet: Ovo su saveznici u ublažavanju prolećnog umora i alergija

Na početku proleća mnogi osete izraženiji umor. Da li dodatni unos vitamina i minerala, pre svega kroz namirnice, može pomoći da imamo više energije i osećamo se bolje?

- Da, dodatni unos vitamina i minerala, pre svega putem ishrane, može pomoći u smanjenju izraženog umora koji se može javiti na početku proleća. Prolećni umor, poznat i kao prolećna letargija ili prolećni zamor, je stanje koje se često javlja kod ljudi tokom promene godišnjih doba, posebno na prelasku iz zime u proleće. Ovo stanje karakterišu osećaj umora, smanjena energija, nedostatak motivacije i opšta letargija, iako nema specifičnog medicinskog uzroka ili dijagnoze koja bi ga potvrdila. Upravljanje prolećnim umorom može uključivati prilagođavanje dnevnog ritma, održavanje zdravih navika spavanja, redovnu fizičku aktivnost, pravilnu ishranu i upravljanje stresom. Dodatni unos vitamina i minerala putem ishrane ili dodataka ishrani može pomoći u smanjenju umora i povećanju energije - kaže Mišić.

Koje vitamine bi trebalo da uključimo ili povećamo njihov unos tokom proleća?

- Vitamini B kompleksa, posebno vitamin B12, B6 i folat (vitamin B9), igraju ključnu ulogu u proizvodnji energije u telu. Namirnice bogate ovim vitaminima uključuju lisnato povrće (poput spanaća i kelja), integralne žitarice, mahunarke, jaja, ribu i mlečne proizvode - objašnjava nutricionista.

foto: Profimedia

Često se ističe važnost vitamina C i gvožđa. Koliko su oni važni i u kojim namirnicama ih možemo naći?

- Vitamin C je antioksidans koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala i jača imunološki sistem. Takođe može pomoći u smanjenju umora i povećanju energije. Namirnice bogate vitaminom C uključuju citrusno voće (poput narandži, limuna, grejpfruta), papriku, jagode, brokoli i paradajz. Nedostatak gvožđa može dovesti do anemije, što može rezultirati umorom i nedostatkom energije. Unos gvožđa putem ishrane može pomoći u održavanju energetskog nivoa. Namirnice bogate gvožđem uključuju crveno meso, živinsko meso, ribu, pasulj, sočivo, spanać, brokoli i integralne žitarice - navodi Mišić.

Problem može da predstavlja i smanjeni novi magnezijuma? - Magnezijum je mineral koji igra ključnu ulogu u pretvaranju hrane u energiju i regulisanju nivoa glukoze u krvi. Nedostatak magnezijuma može dovesti do umora i iscrpljenosti. Namirnice bogate magnezijumom uključuju orahe, bademe, semenke bundeve, spanać, avokado, integralne žitarice i ribu.

Tokom zime zbog nedostatka sunčeve svetlosti u organizmu opadne nivo vitamina D. Da li je potrebno da obratimo pažnju i na njega?

- Nedostatak vitamina D može dovesti do umora i nedostatka energije. Sunčeva svetlost je prirodni izvor vitamina D, ali takođe možete unositi ovaj vitamin putem ishrane, konzumirajući namirnice poput masne ribe (losos, skuša, sardine), žumanjka, pečuraka i obogaćenih namirnica (poput mleka i žitarica).

foto: Shutterstock

Uzimanje ovih vitamina i minerala - C, D, magnezijuma, gvožđa i kompleksa vitamina B putem raznovrsne i uravnotežene ishrane može pomoći u smanjenju umora i povećanju nivoa energije.

Sa cvetanjem biljaka polako kreće i sezona alergija koja je mnogima veoma izazovan period. Da li ishrana bogata vitaminima može tu pomoći u smislu jačanja imuniteta i bolje reakcije organizma na alergene?

- Da, ishrana bogata vitaminima može biti korisna u jačanju imuniteta i boljoj reakciji organizma na alergene tokom sezone alergija. Određeni vitamini imaju antiinflamatorna i antioksidativna svojstva, koja mogu pomoći u smanjenju simptoma alergija i jačanju imunološkog sistema. Vitamin C je snažan antioksidans koji može pomoći u smanjenju upale i poboljšanju imunološke funkcije. Takođe može smanjiti simptome alergija poput zapušenog nosa i svraba u očima. Vitamin E takođe ima antioksidativna svojstva i može pomoći u smanjenju upale. Vitamin D igra ključnu ulogu u regulisanju imunološkog sistema i zapaljenja. Nedostatak vitamina D povezan je sa većim rizikom od alergija i astme. Vitamin A je važan za zdravlje sluznica, uključujući sluznicu nosa i očiju koja je posebno pogođena alergijama. Omega-3 masne kiseline imaju protivupalna svojstva i mogu pomoći u smanjenju reakcija alergija - objašnjava Mišić.

foto: Profimedia

Predlog za zdrav prolećni vitaminski obrok ili užinu Smuti od spanaća, ananasa i banane Potrebno je: 1 šolja sanaća

1 šolja iseckanog ananasa (može biti svež ili zamrznut)

1 zrela banana

1/2 šolje obične vode

Sok od 1/2 limuna

Malo svežeg đumbira (opciono)

Med ili javorov sirup po ukusu (opciono)

Kockice leda (opciono)

foto: Profimedia

Priprema

Operite spanać i ananas. Isecite ananas na manje komade.

U blender stavite spanać, iseckani ananas, bananu, vodu i sok od limuna. Dodajte sveži đumbir i med (opciono).

Blendirajte sve sastojke dok ne dobijete glatku smesu. Ako želite, dodajte nekoliko kockica leda da dobijete hladniji smuti. Poslužite ga odmah u čašama i uživajte u osvežavajućem vitaminskom obroku!

Ovaj smuti je bogat vitaminima, mineralima i antioksidansima. Spanać obezbeđuje vitamin C i gvožđe, dok ananas doprinosi unosu vitamina C, kao i enzimu bromelainu koji može pomoći u smanjenju upala. Banana dodaje slatkoću i vlakna. Đumbir može dodati lepu aromu i dodatne zdravstvene beneficije. Ovaj smoothie je idealan za brz, hranljiv obrok ili osvežavajuću užinu tokom proleća.

Olivera Marković

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.