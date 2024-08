Kada estrogen pada, a kada skače? Ginekolog otkriva kako da prepoznate i reagujete na promene

U grupu estrogenih hormona spadaju estron, estriol i najpoznatiji i najpotentniji estradiol. Estrogeni se uglavnom stvaraju u jajnicima, ali neke manje količine se mogu sintetizovati i u drugim organima. Interesantno je da do oslobađanja estrogenih hormona konverzijom iz nekih drugih dolazi i u masnom tkivu, te su simptomi perimenopauze i menopauze kod gojaznih žena uglavnom manje izraženi, kaže za naš portal ginekolog dr Branko Budimirović.

- Receptori za estrogene se nalaze u materici, vagini, dojkama, a u manjoj meri i u pojedinim unutrašnjim organima. Svi oni su steroidne strukture što, između ostalog, znači da im je prekursor (preteča) za stvaranje holesterol - navodi naš sagovormik.

Uticaj estrogena na telo

Skoro ceo organizam je pod uticajem estrogena i progesterona (drugi važan polni hormon žene) i svi organi koji imaju receptore reaguju na prisustvo estrogenih hormona.

- Dolazi do uticaja na matericu, endometrijum, dojke, vaginu, kosti, kožu, centre u mozgu, jetru, pluća, bubrege . Estrogeni hormoni su zaduženi za ciklično zadebljanje endometrijuma, održavanje vaginalnog epitela i elastičnosti vaginalnih zidova, povećanje koštane mase , povoljno utiču na srce , a zbog prisutnih receptora u centralnom nervnom sistemu utiču na san, raspoloženje i motivaciju - objašnjava naš sagovornik.

Estrogeni i menopauza

Nedostatak ovih hormona koji počinje u perimenopauzi, a izražen je u menopauzi, izaziva suprotne efekte od nabrojanih.

- Mogu biti prolazni poput valunga (talasi topline praćeni preznojavanjem i crvenilom lica), nervoze, nesanice, gubitka motivacije i onih koji su trajni, a to su gubitak elastičnosti kože, vaginalnih zidova, istanjenje vaginalne sluzokože, učestalo mokrenje, osteoporoza .

Ipak zdrav način života

Interesantno je da su simptomi perimenopauze i menopauze kod gojaznih žena uglavnom manje izraženi. Za ovo je "zaslužno" masno tkivo koje se u celini ponaša kao jedan endokrini organ koji sintetiše manje količine hormona, pretvara jednu vrstu polnih hormona u drugu i samim tim oslobađa manje količine estrogena, koje ublažavaju simptome menopauze.

- Na prvi pogled bi nam se učinilo da je to povoljna posledica gojaznosti, međutim to nikako nije tako. Masno tkivo kontinuirano oslobađa estrogene bez zaštitnog dejstva gestagena (progesteron i drugi gestageni deluju kao zaštitni faktor od neželjenih dejstava estrogena). Ovo dovodi do povećanog rizika od nastanka karcinoma materične sluzokože i na razne načine utiče i oštećuje krvne sudove - opominje ginkolog.