Povremeni post, takođe poznat kao "intermittent fasting" je rastući trend u svetu. Neki ga smatraju idealnom opcijom za mršavljenje, ali ova metoda nije baš najbolja opcija za vaše zdravlje, pokazuju studije.

Autofagija dozvoljava da jedete šta god ste nameravali za taj dan, ali u periodu od pet ili osam sati, dok drugi sistemi povremenog posta imaju specifičnu hranu rezervisanu za svaki dan.

Kako jetra reaguje na gladovanje?

Tokom gladovanja, jetra ima jedan osnovni zadatak - da obezbedi šećere neophodne za funkcionisanje organizma. Da bi to postigla, koristi ono što joj je dostupno, najčešće proteine iz mišića.

Posledica nisu samo gubitak mišićne mase, već i poremećaj regulacije šećera u krvi i dodatno opterećenje jetre.

- Vaša jetra najviše pati kada gladujete. Sve moderniji način ishrane i života jeste gladovanje. Prilikom tog procesa, jetra mora da obezbedi šećere da biste vi preživeli. A da bi obezbedila šećere, jetra krade proteine iz vaših mišića, vi gubite mišićnu masu, a dobijate šećer u krvi. To nije dobro. Zato, gladujte u svakom obroku, ali više puta dnevno - objašnjava dr Čubrilo na svom Instagram profilu.

Zdrav pristup nije dugotrajno gladovanje, već pravilno raspoređeni obroci Foto: Shutterstock

Ključ je u pravilno raspoređenim obrocima

Zdrav pristup nije dugotrajno gladovanje, već pravilno raspoređeni obroci, u kojima se postiže metabolička pauza - više puta dnevno, bez ugrožavanja organizma.

Kako je prof. dr Čubrilo ranije objasnio, telo koje je već iscrpljeno, pod stresom, gojazno ili bolesno, glad doživljava kao dodatni napad, a ne kao terapiju.

- Ako ste bili bolesni, ne da Bože na hemioterapiji ste, gojazni ste, umorni, vežbate i još na to sve pod stalnim stresom, a onda vam je to motiv da na taj način sebe sredite i uđete u nešto što se zove detoks i autofagija - na taj način ćete samo da obezbedite telu da uđe u adaptaciju, štednju, krizu.

Telo tada ne ulazi u regeneraciju, već u režim preživljavanja, a zdravlje je u razumevanju procesa, ne u krajnostima.

Jetra je organ sa izuzetnom sposobnošću obnavljanja, ali ta sposobnost zavisi od uslova u kojima radi. Kada joj omogućite stabilan ritam sna, pravilno raspoređene obroke i dovoljno kretanja, pomažete joj da funkcioniše u skladu sa svojim prirodnim biološkim satom.